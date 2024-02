Srpska pjevačica Jelena Karleuša reagirala je na izjavu Cece Ražnatović o tome da ona "nikada nije uvrijedila hrvatski narod", kao i na uništavanje plakata u Hrvatskoj s najavom njenog koncerta u Sloveniji. Jeleni je posebno zasmetalo što je Ceca uputila Hrvatima "tople pozdrave", piše Kurir.

'Idi u Zagreb da te toplo pozdrave'

"Idi u Zagreb ili Sarajevo da i oni tebe toplo pozdrave. Ova žena stvarno misli da su ljudi debili. Sve što ima, nastalo je od krvi ubijenih i opljačkanih po Bosni i Hrvatskoj. Što je najstrašnije, Arkan je ubijao i pljačkao i neposlušne Srbe. Nije bio nacionalist! Kad su ga uhvatili pred rat kako pljačka po Hrvatskoj, odmah je obrukao svoje Srbe. Imate snimku na YouTubeu kako ih tuži. Taj je bio obična pi***, ali se osilio kad je okupio bandu kriminalaca i osnovao paravojnu postrojbu koja je terorizirala cijeli Balkan. Taj ološ nam je na vrat i nakačio ovu koja sad ima amneziju", napisala je Jelena Karleuša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je dodala: "Zbog takvog koji je radio za svoje osobne kriminalne interese mom narodu, koji je dobar i pošten i veliki narod, zakačena je grozna etiketa i velika mrlja. Susjedi moraju znati da se pošten srpski narod uvijek gadio i sramio Arkana i njemu sličnih."

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Podsjetimo, Cecini plakati su postavljeni u Zagrebu povodom koncerta u Mariboru koji se odražava sredinom ožujka, a mnogi su odlučili komentirati njihovo uništavanje te su mišljenja podvojena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki smatraju da plakatima na kojima se nalazi Ceca nije mjesto u Hrvatskoj, a drugi tvrde da je zabranjeno uništavanje tuđe imovine.

"Ista ta osoba koja je to napravila sigurno zna sve njezine pjesme napamet", "Vidio sam to dok sam šetao. Ne znam je li gore što je plakat uništen ili to što je na njemu Ceca. Ne slušam Cecu, ali mi je grozno da se tako uništava imovina", pisali su korisnici društvene mreže X (bivšeg Twittera), a jedan je dodao: "Ljubav za osobu koja je pošarala ovaj billboard u Zagrebu. Trebalo ga je spaliti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marija Mladjen/ATAImages/PIXSELL Foto: Marija Mladjen/ATAImages/PIXSELL

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: U Zagrebu cajke pune dvorane, a 30km dalje harmonikašici isključili struju prije nastupa: 'Ne treba se sramiti onoga što slušate'