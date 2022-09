"Nasilnike u zatvore, a ne u medije", "Na nasilje se ne klikće, nasilje se kažnjava" i "Sram vas bilo!", samo su neki od transparenata koji su se u srijedu mogli vidjeti u centru Beograda, pred redakcijom tabloida Informer zbog intervjua s osuđenim silovateljem. Prosvjed na Terazijama organizirala je feministička grupa Ženska solidarnost, a niz novinarskih i drugih udruga osudilo je postupak tabloida.

Podsjetimo, objavljivanjem intervjua pod naslovom "Megaekskluzivno! Ispovijest serijskog silovatelja: Prvi put sam silovao sa 10 godina", dnevni list Informer prekršio je osnovne standarde novinarske profesije i prešao granicu u ponižavanju i zastrašivanju žena", pisalo je jučer u svim srpskim medijima.

O cijelom slučaju na svom se Instagram profilu oglasila i turbo-folk zvijezda Jelena Karleuša.

„Pažljivo sam slušala i gledala video intervju koji je silovatelj dao Informeru. Slušala sam što je govorio i između redova. Ovo je moj zaključak. Pod jedan, po pogledu, govoru tijela, a najprije po onome što je govorio, jasno je da je riječ o duboko poremećenom čovjeku. Psihopat i sociopat. Opasan seksualni devijantni predator. Po onome što je govorio, korijen problema potiče još iz najranijeg djetinjstva kad je zlostavljan itd. Također, ne vidim kajanje. Znači, opasan bio i opasan ostao po društvo. Ali taj čovjek je pred zakonom odležao svoje i slobodan je. Što bi on rekao 'Imam slobodu da radim što hoću, a hoću li ili neću, to je druga stvar'. Postavlja se pitanje kako i zašto držati u zatvoru nekog tko je kaznu odležao. Tu je korijen problema našeg zakona. Smatram da silovatelji moraju biti kažnjeni kemijskom kastracijom. Država mora naći način da doživotno drži pod kontrolom takve, a to je nemoguće, i društvo mora znati da zatvor ljude ne mijenja. Samo ga fizički sprječava da radi to što je naumio", napisala je Karleuša u prvom dijelu svoje Instagram objave.

"I što je sad rješenje? Opet ponavljam, on je zakonski slobodan i evidentno poremećen. To što je dao intervju za Informer ja ne vidim kao bitan problem jer na Netflixu stalno gledam dokumentarce gdje se intervjuiraju masovne ubojice, zločinci i tako dalje. Ništa novo ni šokantno. Ako ste pažljivo slušali, ovaj predator je na ulici. Gladan jer nema pare, nema gdje spavati. On u ovom životu ima samo dvije opcije – da sebi oduzme život ili da se snađe kako jedino zna. E, tu je pravi problem. Bolestan i opasan čovjek je na slobodi. Jedino rješenje je kemijska kastracija i program za integriranje u nekakvo društveno funkcioniranje ovakvih ljudi. Inače, djelo će ponoviti. I izaći za par godina opet", zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, na prosvjedu Ženske solidarnosti sudjelovali su i članovi oporbenih Pokreta slobodnih građana i Ne davimo Beograd, prenose srpski mediji.

"Mediji koji rade ovakve stvari su direktni suučesnici i vrše nasilje nad ženama", rekla je Anita Marković za N1. Na skupu su podsjetili da je posebno gnjusno da intervju sa silovateljem objavi list koji je dovodio u pitanje vjerodostojnost izjava žena koje su otkrile da su silovane.