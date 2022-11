DVOBOJ OBLINA / Kardashianka i Karleuša osvanule u sličnim haljinama, fanovi JK poručili da joj Amerikanka nije ni dok koljena: 'Ma koja Kim...'

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian na LACMA Art+Film Gali 2022. u Los Angelesu pojavila se u uskoj crnoj haljini sa šlepom od lateksa koja je savršeno istaknula njene ženstvene obline. Ona je svoju dugu plavu kosu pustila da joj ležerno poda niz ramena i leđa, a na licu je imala make-up prirodnih tonova. Srpska pjevačica Jelena Karleuša, pak, pojavila se utegnuta u sličnu crnu haljinu na jednom partyju u Beogradu. No, za razliku od Kim, ona je kosu skupila u visoku punđu, a na očima je imala sunčane naočale s plavim okvirom. "Koja Kim Kardashian? Nije ti ni do koljena!", napisao joj je jedan fan na Instagramu, a ostali su se složili s njim te su je obasuli komplimentima. No, je li to doista tako - prosudite sami!