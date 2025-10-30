Kaos na proslavi rođendana Katy Perry: Zbog ovog poteza svi su bijesni na pjevačicu

Od kada se razišla od glumca Orlanda Blooma (48) te stupila u ljubavnu vezu s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom (53), pop ikona Katy Perry (41) ne prestaje privlačiti pažnju, a nedavno je izazvala i brojne kontroverze.

Naime, na proslavi svog 40. rođendana, Katy je pokušala kolegu iz tima gađati tortom. On se izmaknuo, torta je završila na podu, a Katy se pritom smijala. Plesači su potom prišli i jeli tortu s poda što je dodatno razljutilo javnost.

Kći žene koja je napravila tortu oglasila se i izrazila razočaranje: "Moja mama je bila jako uzbuđena što će napraviti tortu za Katy Perry i dugo je radila na njoj. Zbunjena sam i povrijeđena što se ovo dogodilo."

Izazvala lavinu reakcija

Negativni komentari na društvenim mrežama brzo su se pojavili: "Prestanite pretvarati pjevače u zvijezde", "Bahato i bezobrazno", "Poludjela je nakon razvoda", "Ne pravite glupe ljude poznatima", pisali su neki.

Ipak, bilo je i onih koji su branili pjevačicu: "Kao vlasnik poslastičarnice, vaša mama je ipak bila plaćena za tortu, a sama narudžba pomaže biznisu", napisali su neki, dodajući: "Ponekad zvijezde to rade kako bi izbjegle moguće trovanje. Gađala je kolegu, nije namjerno bacila tortu na pod."

Katy se nakon incidenta nije oglašavala.

