Kontroverzni reper Kanye West (44) već mjesecima odgađa objavljivanje svoga desetog studijskog albuma "Donda", koji nosi ime po njegovoj pokojnoj majci. Sada je priredio posljednji koncert u sklopu promocije i, naravno, u svom stilu - šokirao publiku.

Bivši suprug reality zvijezde Kim Kardashian zapalio se na pozornici i u plamenu prošetao setom, koji je nalikovao na njegovu obiteljsku kuću u kojoj je odrastao, piše BBC.

Pridružila mu se i Kim

Njegovi zaposlenici zaduženi za gašenje vatre uskočili su na vrijeme i ugasili repera pred očima šokiranih obožavatelja, a kasnije je za publiku uslijedilo još jedno iznenađenje.

Dok je izvodio posljednju pjesmu na koncertu pod nazivom "No Child Left Behind" Westu se na pozornici pridružila njegova bivša supruga Kim. Slavna starleta pojavila se odjevena u vjenčanicu i s velom preko lica. Došetala je do Kanyea, a svjetla su se na pozornici ubrzo ugasila.

Živopisnom događanju su prisustvovali i kontroverzni reper DaBaby te rock zvijezda Marilyn Manson, koji se donedavno borio s optužbama za seksualno zlostavljanje.