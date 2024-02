U ponedjeljak je održana utakmica Intera i Atletica Madrida u Milanu, a među navijačima bio je kontroverzni reper Kanye West (46) sa svojom suprugom Biancom Censori, a njegov izgled privlačio je poglede mnogih.

Navukao je kapuljaču hudice preko glave te crnu mrežu preko lica, zbog čega ga gotovo nitko nije prepoznao, a zbog Biance koja je imala potpuno otkriveno lice, mnogi su shvatili da je "maskirani gospodin" Kanye West.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

X bruji o tome

Jedna od šala na račun kontroverznog repera izbijena na X-u napisao je korisnik pod imenom Don, koji je rekao kako bi Kanye trebao pogledati snimku.

"Kanye bi mogao samo otići doma i pogledati snimku", napisao je korisnik X-a.

Brojni korisnici X-a pridružili su se šalama na račun Kanyeovog kontroverznog odjevanja.

"Uopće ga ne zanima", "Kanye je blagoslovio stadion i Inter je pobijedio", "Samo se sramoti, skupa sa svojom suprugom", pisali su korisnici X-a.

Svi su zabrinuti za Biancu

Podsjetimo, nedavno su se Biancini prijatelji zabrinuli zbog Kanyjevog ponašanja prema njoj. Smatraju da ju on drži pod kontrom pa se ona odijeva kako on želi, radi stvari koje joj on kaže da radi i slično. Rekli su kako se Bianca jako promijenila i da će ju on uništiti ako ne pobjegne od njega.

Osim prijatelja, svoju zabrinutost nisu mogli sakriti niti njezini roditelji, a to je potvrdio blizak Biancin izvor za Daily mail, koji je otkrio koliko njezino ponašanje utječe na njih.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Bianca Censori

"Poniženi su jer ovo postaje sve gore i gore. Bianca očito ne shvaća da njezina odjeća, osim što je odvratna i daje loš primjer, potencijalno krši zakon. Njezini su roditelji jako potreseni zbog toga jer je 'ne prepoznaju'. Ona to ne bi radila da ju on ne kontrolira", tvrdi izvor.

