Maskirani Kanye West je jednostavno neobjašnjiva pojava: Iznenadno gostovanje šokiralo je fanove, a počastio ih je i bizarnim govorom

Reper se pojavio na pozornici za iskazivanje neočekivane počasti Seanu "Diddyju" Combsu koji je tada slučajno spomenuo i bivšu suprugu pjevača, Kim Kardashian.

Nakon što se povukao iz centra pozornosti nakon niza kontroverzi koje su uključivale Kim Kardashian, Kanye “Ye” West vratio se u javnost na dodjeli BET nagrada 2022.

Reper se pojavio na pozornici tijekom ceremonije dodjele nagrada u nedjelju navečer kako bi sudjelovao u uručenju nagrade za životno djelo Seanu “Diddyju” Combsu nakon uvodne riječi pjevača Kennetha “Babyface” Edmondsa.

'Vijugavi govor'

Odjeven u masku i sunčane naočale koje su mu potpuno zaklanjale lice, Ye je nastavio hvaliti Combsa za inspirativne umjetnike poput njega koji su imali koristi od njegove revolucionarne ostavštine.

“Kako da okrunimo svoje kraljeve? Kako cijenimo svoje kraljeve?” rekao je reper na početku svog pomalo “vijugavog” govora. “Teško je i pomišljati koliko daleko bismo samo mogli dogurati bez te inspiracije, on je sam stvorio uzorak”.

Nastavio je o Combsu kao o svojem "omiljenom umjetniku”, napomenuvši kako je glazbeni mogul promijenio svijet ​​kao izvođač, poslovni čovjek i poduzetnik.

"Razvalio je mnoga vrata klasicizma, ukusa, kulture, razmetanja", rekao je Ye između sve težih udisaja. “Puff, ako ti nikad nisam rekao, volim te. Ti si moj brat.”

'Hvala što si me inspirirao za Kim'

“Idem k njemu po savjet do danas. On inspirira mnoge moje izbore. Toliko mojih životnih izbora – pa odabira moje supruge”, nastavio je, vjerojatno misleći na to da su se i on i Combs vjenčali sa ženama po imenu Kim, prije nego što je prasnuo u smijeh. “Hvala za to, Puff.”

Bivši par, koji se razveo u veljači 2021. nakon sedam godina braka, prisustvovao je Combsovom 50. rođendanu 2019.

Ovogodišnja dodjela BET Awards bila je Westovo prvo pojavljivanje na dodjeli nagrada otkako mu je Grammy zabranio nastup na ceremoniji u travnju zbog “ponašanja na internetu”.

You je nakratko spomenuo svoju pauzu u karijeri, rekavši da se želio “proglasiti pravno mrtvim na godinu dana”, ali da je “Puff bio prilično uporan”.

Višestruke nominacije, ali bez nagrade

“Bilo tko od nas u ovoj sobi, ako nas Puff ikada zatreba, moramo skočiti i biti tamo”, rekao je. “Ovaj čovjek je prošao i preživio mnogo toga. Što se mene tiče, bez njega danas ne bih bio ovdje gdje jesam”, rekao je Kanye.

Iako je prisustvo repera "Donda" na ceremoniji bilo neočekivano, nije bilo potpuno šokantno s obzirom na njegove višestruke nominacije.