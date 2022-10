Da bi nastavio niz, nakon što je bio nominiran za pet nagrada na dodjeli MTV Video Music Awards 2007. i izgubio svih pet (uključujući najboljeg muškog izvođača i video godine), ljutiti West se oglasio zaklevši se da se nikada više neće vratiti na dodjelu nagrada. No, vratio se dvije godine kasnije. A 2008. nije bio previše sretan kada su fotograf i snimatelj pokušali doći do reperove snimke na LAX-u u rujnu, toliko je to mrzio da je ušao u fizički sukob s paparazzima — i brzo je uhićen.