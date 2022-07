Bitka koju vode Miša Grof i Nikolina Ristović samo je još jedna u nizu u ratu koji su započeli nedugo nakon Vidojeve smrti. Prema posljednjim optužbama koje je Nikolini uputio Miša, ona je kriva i za pljačku koja se prije dvije godine dogodila u apartmanu u Hrvatskoj. Naime, Grof tvrdi kako je cijela pljačka inscenirana te kako ona stoji iza svega.

Kako prenose regionalni mediji, u toj je pljački njoj j i Vidoju nestao nakit iz sefa u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini.

"Evo otkrit ću vam nešto o čemu šutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dvije godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a poslije su samo stizale potvrde. Kada su se vratili s tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i sklanjala novac sa strane po hrvatskim bankama i računima", rekao je.

Nikolina je 2020. govorila drugačije

Podsjetimo, pljačka se dogodila 2020. godine, a tada je Nikolina izjavila: "Uništavali kuću? Evo, tu su video snimci pa možete vidjeti kako izgleda devastirani interijer vile. Tako valjda Rok Gale želi opravdati razbojničku krađu kojom smo oštećeni za 270 eura tisuća eura gotovine i dragocjenosti koje su nam odnijeli iz vile. Držim da je Gale sve inscenirao kako bi se domogao vrijednih stvari i gotovine, a sumnjamo da je i agencija bila u sve to upletena. Ženu koja nam je trebala biti na raspolaganju 24 sata dnevno nije se nijednom javila, a i vlasnika agencije bi teškom mukom dobili. Gale je bio jako dobro upoznat što imamo kod sebe jer je svaki dan dolazio u vilu, što je krajnje neuobičajeno i nije primjereno pa smo se žalili vlasniku agencije koji nam je rekao da je on malo specifičan iznajmljivač i da su ga smirili, ma što to značilo. Usto, interijer i eksterijer pokriveni su video nadzorom. Tri dana prije no što su nam zapriječili ulazak u vilu, a to je bilo svega 30 sati prije našeg 'check-outa', Vidoje je ukucao krivu šifru u sef koji se zablokirao pa je Galo otključao sef i vidio što je sve u njemu", ispričala je Ristovićeva tada.

Vila koju su Ristovćevi prije dvije godine iznajmili na 14 dana koštala ih je 20.000 eura.