Zgodna plavuša, Kaley Cuoco (36), svoju je popularnost stekla u omiljenoj seriji "Teorija velikog praska", u kojoj glumi atraktivnu djevojku koja svojim socijalnim vještinama pomaže susjedima, poznatim fizičarima, u društvenim zavrzlamama.

Njezine ljubavne avanture s poznatim glumcima

Od Kaleyne partnerske romanse s Johnnyjem Galeckijem (46) i Henryjem Cavillom (38) do braka s Ryanom Sweetingom (34) i Karlom Cookom (30) s kojim se vjenčala 2018. "Iskreno, mislila sam da se više neću udati. Moj bivši mi je uništio pomisao na brak", iskreno je rekla glumica za Cosmopolitan 2018. "Prvi put sam se udala za nekoga tko se potpuno promijenio. Osoba s kojom sam završila nije bila osoba koju sam prvobitno upoznala. I to nije bila moja greška - to je bila njegova", dodala je glumica u intervjuu.

Nakon burnog braka i razvoda (i kratke romanse s Henryjem Cavillom o kojoj su brujili svi mediji), zvijezda "Teorije velikog praska" počela je viđati Cooka, multimiljunaša koji je ljubitelj konja i jahanja, kao i ona. "Volim ga zezati i on se ne ljuti na mene. On ima sjajan smisao za humor. On je prava osoba za mene i mislim da je velika stvar naći nekoga tko voli iste stvari koje i ti. Oboje volimo životinje, pse i konje, a to mi je jako bitno", piše US Magazin.

Glumica i biznismen 2018. odlučili su uploviti u bračnu luku, ali ne i u zajednički život: "Imamo vrlo nekonvencionalan brak, znate, imamo različite lokacije na kojima smo često. Nismo zajedno svaki dan, a osobno mislim da je to važno. To nam dobro funkcionira.", rekla je za E!. Tijekom pandemije koronavirusa, ovaj je par odlučio živjeti zajedno: "Bilo je sjajno za našu vezu. Sviđamo se jedno drugom, shvatili smo, što je još bolje - rekla je Kaley u emisiji Jimmyja Kimmela te tako priznala da joj konvencionalni brak baš godi.

Nakon tri godine braka, uslijedio je razvod

"Unatoč dubokoj ljubavi i međusobnom poštivanju jedni, shvatili smo da su nas naši trenutni putevi odveli u suprotnim smjerovima", otkrio je ovaj par u zajedničkoj izjavi u rujnu 2021., piše US Magazin.

Od kolege sa seta 'Teorije velikog praska' do Supermana

Kaley Cuoco i Johnny Galecki zajedno su radili na "Teoriji velikog praska" svih 12 sezona, od 2007. do 2019. Kada je serija počela, imali su romansu izvan ekrana, ali su svoju vezu držali izvan svjetla reflektora prije nego što su je prekinuli. "Zabavljali smo se jako rano skoro dvije godine. Kad smo radili pilot epizodu, toliko sam se zaljubila u Galeckog, ali on je imao djevojku", prisjetila se glumica u studenom 2020. u epizodi podcasta Daxa Sheparda "Armchair Expert", piše US Magazin. Nakon prekida, svaki od glumaca krenuo je dalje nakon svoje romanse, ali su i dalje ostali dobri.

2013. godine glumica je viđena u javnosti s Henryjem Cavillom koji je tada snimao "Supermana: Čovjek od čelika". No, ta veza je trajala vrlo kratko, čak nekoliko dana. Zgodni glumac je sada u sretnoj vezi s Natalie Viscuso direktoricom produkcijske kuće "Legendary Entertainmenta", koja je poznata po filmovima: "Godzilla", "Dina", "Vitez tame", "Interstellar" te mnogi drugi.