ELITNA PROSLAVA /

Kako je Kendall Jenner proslavila 30. rođendan? Popularna sestra otkrila je privatne detalje

Kako je Kendall Jenner proslavila 30. rođendan? Popularna sestra otkrila je privatne detalje
×
Foto: Profimedia

Proslava je bila intimna i elegantna

5.11.2025.
10:31
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) podijelila je emotivnu objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendall Jenner (30). Proslava se održala na egzotičnoj plaži, a Kim je na društvenim mrežama otkrila nekoliko trenutaka s glamuroznog druženja.

Dirljiva čestitka sestri

U opisu objave Kim je istaknula koliko joj Kendall znači: "Neka ti ovo desetljeće donese ljubav i radost kakvu ti nesebično daješ svima. Volim te više nego što ćeš ikada znati. Živjela 30., Kenny." Za slavlje je odabrala pripijenu smeđu haljinu bez naramenica koja je naglasila njezinu figuru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Velika večer i za Kim

Isti dan bio je i važan trenutak u Kiminoj karijeri. Na platformama je premijerno prikazana njezina nova pravna drama All’s Fair, u kojoj tumači glavnu ulogu — odvjetnicu za razvode Allure Grant. Time je, osim obiteljskog, slavila i profesionalni uspjeh.

Gradi karijeru na više frontova

Osim što razvija glumačku karijeru, Kim nastavlja voditi svoje uspješno modno-carstveno brend Skims te paralelno uči za pravosudni ispit. 

POGLEDAJTE VIDEO:Huligani u Splitu tjerali uplašenu djecu i umirovljenike: Je li to mikrolokalni incident ili ustašizacija?

Kendall JennerKim KardashianRodendan Proslava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELITNA PROSLAVA /
Kako je Kendall Jenner proslavila 30. rođendan? Popularna sestra otkrila je privatne detalje