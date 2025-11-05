Kako je Kendall Jenner proslavila 30. rođendan? Popularna sestra otkrila je privatne detalje

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) podijelila je emotivnu objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendall Jenner (30). Proslava se održala na egzotičnoj plaži, a Kim je na društvenim mrežama otkrila nekoliko trenutaka s glamuroznog druženja.

Dirljiva čestitka sestri

U opisu objave Kim je istaknula koliko joj Kendall znači: "Neka ti ovo desetljeće donese ljubav i radost kakvu ti nesebično daješ svima. Volim te više nego što ćeš ikada znati. Živjela 30., Kenny." Za slavlje je odabrala pripijenu smeđu haljinu bez naramenica koja je naglasila njezinu figuru.

Velika večer i za Kim

Isti dan bio je i važan trenutak u Kiminoj karijeri. Na platformama je premijerno prikazana njezina nova pravna drama All’s Fair, u kojoj tumači glavnu ulogu — odvjetnicu za razvode Allure Grant. Time je, osim obiteljskog, slavila i profesionalni uspjeh.

Gradi karijeru na više frontova

Osim što razvija glumačku karijeru, Kim nastavlja voditi svoje uspješno modno-carstveno brend Skims te paralelno uči za pravosudni ispit.

