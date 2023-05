Arnold Schwarzenegger ima 75 godina i još uvijek izgleda kao da bi mogao odraditi bench press s nekoliko odraslih osoba, pa bi vas mogli iznenaditi njegovi treninzi ovih dana. Dok je u ranim godinama tjerao sebe do krajnjih granica kako bi postigao svoje legendarno mišićavo tijelo, ti su dani prošli. Sada je više usredotočen na učinkovite vježbe nego na dizanje najvećih utega.

“Nakon nekoliko operacija srca i operacija na ramenima, koljenima i sličnim stvarima, važno je zaštititi svoje tijelo i istovremeno trenirati”, rekao je za Men's Health. Nakon nekoliko desetljeća posvećivanja života razvoju vlastitog tijela, njegov ključ uspješnog vježbanja je jednostavan: ne razmišljaj, samo radi.

"Bodybuilding mi je dao sve. Ne znam da se nisam bavio bodybuildingom da li bih imao jasnu viziju kuda ići u životu", rekao je. Arnold sada kada vježba ima veliki broj ponavljanja kako bi zagrijao laktove, smatra da je taj dio tijela najranjiviji. Također radi veliki broj ponavljanja na spravi s lakšim utezima.

On tvrdi da je sve u ponavljanju vježbi: Kada radi ruke radi 1 seriju od 30 ponavljanja nakon čega slijede 4 serije od 10 do 12 ponavljanja, a kada radi na ramenima radi 5 serija od 10 do 12 ponavljanja.

Savjeti od najboljeg

Ne zaboravite odakle ste krenuli: On tvrdi da već na prvom treningu treba fotografirati svoje tijelo sa svih stana. "Tako ćete uvijek moći provjeriti koliko ste napredovali".

Radite na snazi: Fokusirajte se na vježbe poput čučnja i bench press. "Kad ćete imati nekolko kilograma mišićne mase, spremni ste dodavati razne vježbe u svoju rutinu".

Jačajte mišiće: Krv koja se "pumpa" u mišiće tijekom vježbanja uzrokuju doslovno oticanje mišića, a ako želite da oni rastu, to je upravo ono što morate raditi.

Odvojite vrijeme za kvalitetan odmor: Morate imati barem jedan dan odmora u tjednu. "Ako ste u subotu trčali maraton, sigurno nećete imati puno energije za vježbanje u ponedjeljak".