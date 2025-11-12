FREEMAIL
Ovo se zove luksuznom nekretninom: Zavirite u stan Sonje Kovač, cijena bi vas mogla iznenaditi

Foto: Youtube/screenshot

Stan se prostire na dvije etaže i ima tri spavaće sobe, veliki dnevni boravak koji izlazi na prostranu terasu s kuhinjom i dvije kupaonice

12.11.2025.
11:50
Hot.hr
Youtube/screenshot
Cijene stanova u Hrvatskoj lete u nebo, a influencerica Sonja Kovač (41) je primjer koliko se situacija promijenila u samo nekoliko godina. Influencerica je prije otprilike četiri godine kupila luksuzan stan od 130 kvadrata u podsljemenskoj zoni, za koji joj je, kako je tada otkrila, budžet bio oko 190.000 eura.

Stan se prostire na dvije etaže i ima tri spavaće sobe, veliki dnevni boravak koji izlazi na prostranu terasu s kuhinjom i dvije kupaonice. Riječ je o četverosobnom te ima ukupno 128 kvadrata, od čega 97 kvadrata stambenog prostora.

''Wauuu kakav stan... Dugo i sretno živjeli u njemu!'', samo su neki od komentara ispod objave. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Sonja nije skrivala da je stan kupila na kredit te je otvoreno govorila o tome na društvenim mrežama. 

"Ljudi dragi, na kredit, naravno, kao i svaki prosječni Hrvat. Ili osoba na ovom svijetu. Nema druge, jednostavno, tako je najlakše. Trebali smo veći prostor jer oboje radimo od kuće. I bilo je vrijeme za vlastitu nekretninu. O tome smo dugo sanjali, a sad je napokon došao taj trenutak da smo si to financijski mogli priuštiti i presretni smo", poručila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Sonja KovačInfluencericeStan
