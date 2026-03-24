Bila je Ćorlukina fatalna djevojka: Pogledajte kako danas izgleda ljepotica iz Velike Gorice

U domaćem medijskom prostoru, u kojem javne osobe gotovo svakodnevno dijele detalje iz privatnog života, slučaj Iva Buzov (38) i dalje odskače. Već godinama ne daje intervjue, ne komentira svoj privatni život i ne pojavljuje se u klasičnim medijskim formatima – no interes za nju ne jenjava.

U javnost je ušla prije gotovo dva desetljeća i to zbog ljubavne veze s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom (40). Iako su tada punili naslovnice, Buzov je vrlo brzo odabrala drukčiji put – povlačenje iz medijskog prostora, bez potrebe za dodatnim eksponiranjem.

Zanimljivo je da takva strategija nije umanjila njezinu vidljivost. Naprotiv, o njoj se i dalje piše. Danas je najaktivnija na Instagramu, gdje je prati više od 40 tisuća ljudi. Objave su rijetke, ali redovito izazivaju reakcije. Upravo je jedna takva fotografija posljednjih dana ponovno privukla pažnju – u poslovnom izdanju, odjevena u bijelu košulju i crni sako, pozira s prepoznatljivim širokim osmijehom. Mnogi su zaključili kako je Iva i danas prava ljepotica. ''Lipotica s lijepim osmijehom'', samo su neki od komentara.

Podsjećamo, nije tajna da je bivši Vatreni prije nego što je upoznao svoju suprugu, pjevačicu Franku Batelić, bio na glasu zelenookog zavodnika. Ljubio je mnoge ljepotice, bivšu manekenku Vedranu Linardić, kratko je bio i s unukom umirovljenog generala Ivana Čermaka, Lanom Gadžom Čermak, ali mediji su najviše pisali o ljubavi s fatalnom Ivom Buzov.

Zgodna Iva iz Velike Gorice osvojila je Vedranovo srce davnih dana, a o njihovoj ljubavi mediji su 2008. godine detaljno izvještavali javnost. Ona je tada bila u ranim dvadesetima, studirala je pravo, a Vedran je gradio respektabilnu sportsku karijeru. Bila je to ljubav kao iz filma, a koliko je volio crnokosu djevojku, najbolje dokazuje podatak da je njezino ime i datum rođenja tetovirao na ruci.

Nakon prekida, 2010. godine, po gradskim kuloarima kružile su priče kako je Vedrana tješio tadašnji izbornik Slaven Bilić. Iva se potom povukla iz javnog života te već neko vrijeme živi u medijskoj ilegali.Sudeći po fotografijama, Iva često uživa u luksuznim restoranima, a velika je ljubiteljica brendiranih torbica koje ponosno pokazuje svojim fanovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'