Holivudski glumac Matt Dillon je 90-ih slovio za zločestog dečka te je njegova popularnost tada bila na samom vrhuncu, a iako je od njegove uloge u filmu "Svi su ludi za Mary" prošlo 26 godina, Dillon i dalje ima veliki broj obožavateljica koje smatraju da i dalje žari i pali kao nekad.

Naime, Matt se nedavno pojavio na 77. Filmskom festivalu u Cannesu zbog predstavljanja filma "Being Maria" u kojem će utjeloviti buntovnog zavodnika i ikonu holivudskog zlatnog doba, Marlona Branda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Matt Dillon

Foto: Profimedia Matt Dillon

Karijera

Njegovo pravo ime je Matthew Raymond, a njegova glumačka karijera počela je onoga trenutka kada ga je otkrio skaut Vic Ramos dok je pohađao srednju školu Hammocks Junior. Vic je tada postao Mattov menadžer, a jednom je prilikom rekao da je oduvijek znao da će Mat biti velika zvijezda. I bio je u pravu.

"Moja želja da postanem glumac javila se odmah, a proizašla je više iz moje znatiželje u pripovijedanju i ljudskoj prirodi, nego iz potrebe za izvođenjem", rekao je za Hello. Filmski producenti uočili su ga kada je 1979. godine snimio film "Over the edge" koji je zaradio 200.000 dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga je završio i na Broadwayu gdje je glumio u predstavi "The Boys In Winter". Također se pojavio u filmovima "Drugstore Cowboy", "Sunlight", "The Art of the Steal", "Bodyguard", ali mnogima je najpoznatiji po ulozi u popularnoj komediji "Svi su ludi za Mary".

Foto: Profimedia Matt Dillon i Cameron Diaz Profimedia

Ljubavni život

Tijekom snimanja filma "Svi su ludi za Mary" se zaljubio u kolegicu glumicu Cameron Diaz s kojom je ušao u strastvenu vezu, a ista je trajala tri godine u periodu od 1995. do 1998. godine. Privatni život drži podalje od svjetla reflektora, a posljednjih deset godina hoda s talijanskom glumicom, plesačicom i koreografkinjom Robertom Mastromichele.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije Roberte je imao uzbudljiv ljubavni život te je osim dviju zvijezda bio u romantičnoj vezi s Brooke Shields, Melanie Griffith, Heather Graham i Elize Dushk.

I dok danas više ne živi životom zločestog dečka te je posvećen samo jednoj ženi, ne možemo reći da i dalje ne zrači istom energijom. Prisjetimo se kako je Matt izgledao na samom početku karijere kada su tinejdžerke i one koje to nisu bile, ludjele za njim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Matt Dillon

Foto: Profimedia Matt Dillon

Foto: Profimedia Matt Dillon

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Otkrivamo: Zašto je Elonu Musku važan mozak Ivana Pernara i koje će hrvatske serije zamijeniti holivudske uspješnice