Sjećate li se Elle Orešković? Ovako danas izgleda kći bivšeg hrvatskog premijera

Ella Katherine Orešković (26), kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, ponovno je privukla pažnju domaće javnosti.

Nakon dužeg vremena, mlada glazbenica putem Instagrama podijelila je nekoliko novih fotografija na kojima pozira u uskoj bež haljini, a uz koje je kratko napisala: “Neodlučna”.

Očekivano, objava je privukla veliku pažnju pratitelja koji su istu zasuli brojnim komplimentima, a neki su se u komentarima ponadali i da će Ellu gledati i na Dori 2026. godine.

Međutim, s obzirom na to da je nema na popisu natjecatelja, čini se kako je Ella odlučila napraviti glazbenu pauzu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odrastala pred očima javnosti

Inače, Ellu su hrvatski gledatelji prvi put upoznali kada joj je otac postao premijer 2016. godine, a tada još tinejdžerica odrastala je pred očima javnosti. Danas je prepoznaju kao talentiranu mladu glazbenicu koja je dva puta nastupala na Dori.

Svoj pjevački debi imala je 2021. godine na Dori, gdje se predstavila autorskom pjesmom “Come this Way”. Iduće godine ponovno je pokušala izboriti put na Euroviziju s pjesmom “If you go away”, čime je pokazala svoj glazbeni potencijal i kreativnost.

Unatoč tome što je mnogi još uvijek prepoznaju kao kći bivšeg premijera, Ella ističe da joj to ne smeta. “Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta”, izjavila je svojedobno.

Velika obitelj

Uz Ellu, Tihomir i njegova supruga Sanja imaju i dva sina, Jakova i Filipa, te kćer Emmu, čime je obitelj Orešković postala prepoznatljiva domaćoj javnosti.

Svojim posljednjim Instagram objavama Ella je pokazala da odrastanjem nije izgubila glamur i stilski šarm, te da kombinira privatnost s prisutnošću u javnosti na suptilan i elegantan način.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 5 godina, ispunila im se želja. 'Kao da sam se još jedanput rodio'