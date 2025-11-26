Prvo pojavljivanje Aleksandre Grdić u glamuroznom izdanju: Evo kako bivša manekenka izgleda

Bivša manekenka i nekadašnja Miss Hrvatske Aleksandra Grdić (44) prije desetak godina povukla iz javnosti i posvetila obitelji. Danas živi u Virovitici sa suprugom Makom Šijakovićem i njihovo troje djece, u obiteljskoj kući koju je naslijedila od bake i djeda. Iako je nekada bila rado viđeno lice u popularnim noćnim klubovima, Aleksandru danas rijetko možemo vidjeti u javnosti.

Zato je posebnu pažnju privukla nova objava na društvenim mrežama njezine nekadašnje kolegice, manekenke Jelene Katarine Kape, koja je podijelila njihove zajedničke fotografije.

Aleksandra i Jelena ponovno su se susrele na modnoj reviji održanoj u sklopu Konferencije Romkinja. Tamo su svoje modele predstavili Romani Design, svjetski poznati romski modni brend iz Mađarske, zatim romski dizajnerski studio i butik Look Famous iz Siska, hrvatska dizajnerica Greta Gudelj te modni brend malaGbag.

Nedavno je na društvenim mrežama kružio video u kojem se Aleksandra nalazi u jednom frizerskom salonu. "Makeover Aleksandre Grdić. Aleksandra je zablistala u potpuno novom izdanju! Za ovaj glamurozan makeover fokus smo stavili na naglašavanje njezine prirodne ljepote", pisalo je u opisu videa iz frizerskog salona.

I dok su neki pratitelji očarani Aleksandrinim izgledom, drugima je u oko upao njezin tužan izraz lica. "Svi smo bili zaljubljeni u ovu ženu", "Gdje je osmijeh Alex, golema tuga u očima. I dalje lijepa bez obzira", "Vidi se da nije dobro", "Gdje je nestala ova divna žena godinama", pisali su fanovi.

