NAKON DUGO GODINA /

Prvo pojavljivanje Aleksandre Grdić u glamuroznom izdanju: Evo kako bivša manekenka izgleda

Prvo pojavljivanje Aleksandre Grdić u glamuroznom izdanju: Evo kako bivša manekenka izgleda
Foto: Robert Anic/pixsell

Aleksandra i Jelena ponovno su se susrele na modnoj reviji održanoj u sklopu Konferencije Romkinja

26.11.2025.
10:24
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
Bivša manekenka i nekadašnja Miss Hrvatske Aleksandra Grdić (44) prije desetak godina povukla iz javnosti i posvetila obitelji. Danas živi u Virovitici sa suprugom Makom Šijakovićem i njihovo troje djece, u obiteljskoj kući koju je naslijedila od bake i djeda. Iako je nekada bila rado viđeno lice u popularnim noćnim klubovima, Aleksandru danas rijetko možemo vidjeti u javnosti. 

Zato je posebnu pažnju privukla nova objava na društvenim mrežama njezine nekadašnje kolegice, manekenke Jelene Katarine Kape, koja je podijelila njihove zajedničke fotografije.

Aleksandra i Jelena ponovno su se susrele na modnoj reviji održanoj u sklopu Konferencije Romkinja. Tamo su svoje modele predstavili Romani Design, svjetski poznati romski modni brend iz Mađarske, zatim romski dizajnerski studio i butik Look Famous iz Siska, hrvatska dizajnerica Greta Gudelj te modni brend malaGbag.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nedavno je na društvenim mrežama kružio video u kojem se Aleksandra nalazi u jednom frizerskom salonu. "Makeover Aleksandre Grdić. Aleksandra je zablistala u potpuno novom izdanju! Za ovaj glamurozan makeover fokus smo stavili na naglašavanje njezine prirodne ljepote", pisalo je u opisu videa iz frizerskog salona.

@frizerskisalondiva ✨ Makeover Aleksandre Grdić ✨ Aleksandra je zablistala u potpuno novom izdanju! Za ovaj glamurozan makeover fokus smo stavili na naglašavanje njezine prirodne ljepote.💘#frizerskisalondiva #zatebe #hair #makeup #keunehaircosmetics #beforeandafter @KEUNE HR @magdalena.vanjhal ♬ Roman d'Amour - Alastair Lane & Sarah Degny

I dok su neki pratitelji očarani Aleksandrinim izgledom, drugima je u oko upao njezin tužan izraz lica. "Svi smo bili zaljubljeni u ovu ženu", "Gdje je osmijeh Alex, golema tuga u očima. I dalje lijepa bez obzira", "Vidi se da nije dobro", "Gdje je nestala ova divna žena godinama", pisali su fanovi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Jelena Katarina KapaAleksandra GrdićManekenstvo
