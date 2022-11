Slovenka Kaja Vidmar, djevojka nogometaša Šime Vrsaljka, bivšeg nogometnog reprezentativca, na Instagramu je podijelila preslatke fotografije s njihovom kćeri Viktorijom.

Bebi je lice prekrila emoticonom, a u opis fotografije napisala je "Bumbališ".

Šime joj je u opis fotografije stavio i nekoliko poljubaca.

Podsjetimo, o njenoj vezi sa Šimom Vrsaljkom, nije se prestajalo pričati.

"Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže… Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Kad se igra s njima, postaje mali dječak. Svaki put kada Bruno dođe u našu kuću, imamo igru 24 sata dnevno. Njegova dječja soba je uvijek puna smijeha i zabave. Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom", rekla je Kaja jednom prilikom.

Podsjetimo, velik je šok za domaću javnost uslijedio kada je Šime Vrsaljko, otkrio da se umirovljuje iz reprezentacije. Njegovo je oproštajno pismo objavljeno na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza, a u njemu je Šime otkrio kako se osjeća.

Djevojka ga je, naravno, u odluci podržala, a čini se da će Šime sada imati sve vrijeme svijeta za svoju djevojku, ali i svoju djevojčicu.