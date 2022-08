NEMA SKRIVANJA, SVE NA IZVOL'TE / Kad Kylie Jenner fotka svoje obline u sićušnim bikinijima, onda je to vatrenije od Playboya

Kylie Kristen Jenner (25) na Instagramu svakodnevno pokazuje svoje čari modelinga, gdje je prati čak 366 milijuna ljudi. Kylie je sudjelovala u reality showu "Keeping Up with the Kardashians", a osnivačica je i vlasnica kozmetičke tvrtke Kylie Cosmetics. Uz sve to ova mlada mama nađe vremena za seksi poziranje u različitim kupaćim kostimima koji posebno ističu njezine ogromne grudi i velike bokove. Ta 25-godišnjakinja zaista zna kako zapaliti društvene mreže, a u galeriji saznajte i kako!