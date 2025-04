Justin Bieber emotivnom objavom oprostio se od nezamjenjivog člana obitelji

Bruce Dale, djed slavnog glazbenika Justina Biebera (31), preminuo je u dobi od 80 godina. Kako stoji u osmrtnici pogrebnog poduzeća W.G. Young Funeral Home iz Stratforda u Ontariju, Bruce preminuo mirno u hospiciju Rotary Stratford Perth u četvrtak.

Bieber se od djeda oprostio emotivnom objavom na Instagramu, prisjetivši se zajedničkih trenutaka iz djetinjstva.

''Uvijek sam ti krao sav džeparac, haha. Sjećam se da si mi pričao kako ti je baka davala 20 dolara za cijeli tjedan, a ja bih te nagovorio da sve potrošiš na grickalice na hokejaškim utakmicama petkom navečer. Iako nevoljko, uvijek bi mi popustio. Jedva čekam da se ponovno sretnemo na nebu. Nedostajat ćeš mi i uvijek ću čuvati uspomene na naše zajedničko vrijeme'', napisao je pjevač.

Foto: Profimedia Justin Bieber

Bruce Dale bio je velika podrška Justinu tijekom njegovog odrastanja i karijere. Pojavio se u dokumentarnom filmu ''Never say never'' iz 2011. godine kao i u serijalu ''Justin Bieber: Seasons'' 2020. godine. Također, u intervjuu za muzej Standford Perth, koji je 2018. otvorio izložbu posvećenu Justinu Bieberu, Bruce je govorio o ponosu koji je osjećao gledajući unuka na pozornici.

Osim Justina, Bruce je imao još dvoje unučadi te šestero praunučadi, među kojima je i pjevačev sin Jack Blues, kojeg Justin ima sa svojom suprugom Hailey Bieber (28).

