Lindsay Lohan optužila je Justina kako vara Jessicu Biel s nekakvom plavušom u jednom klubu. Brižna Lindsay to je brže bolje objavila na Twitteru, ali se kasnije ispostavilo kako je to učinila iz čiste ljubomore jer je Justin odbio njezino udvaranje. No, sve je ovo potvrdio i sam Justin kada je 2019. viđen kako tijekom izlaska drži za ruku kolegicu Alishu Wainwright. Na fotografijama se vidi kako mu Alisha dodiruje koljeno, a on je zatim prima za ruku. Snimljeni su u jednom baru u New Orleansu na pauzi od snimanja filma "Palmer" u kojemu glume ljubavnike.