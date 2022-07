Američka reality zvijezda Audrina Patridge (37) nema lijepo mišljenje o Justinu Timberlakeu. U svojim novim memoarima, Choices: To the Hills and Back Again, prozvala je pjevača za nepristojno ponašanje kada mu je trebala dodijeliti Moonman nagradu na dodjeli MTV Video Music Awards 2007. godine.

Ne voli ih

"Bile smo pozvane na toliko dodjela nagrada, a čak su nas nekoliko puta zamolili da predstavljamo nagrade", napisala je Patridge u odlomku svoje knjige koja izlazi u utorak.

"Nikada neću zaboraviti dodjelu MTV Video Music Awards 2007. Lauren Conrad, Whitney Port i ja bili smo na pozornici kako bismo dodijelili nagradu za muškog izvođača godine." Rekla je da su Conrad i Port bile izvan sebe od uzbuđenja kada je Justin Timberlake pobijedio, pobijedivši Akona, Robina Thickea, T.I. i Kanye Westa zato što su bile veliki fanovi Justina.

"Njegova glazba nije bila vrsta glazbe koju slušam pa me nije moglo manje biti briga, ali sam bila uzbuđena zbog njih", dodala je. Međutim, Timberlake očito nije obožavatelj The Hillsa. "Ne bi nam čak ni prišao i preuzeo nagradu pred prepunom dvoranom."

Timbaland, koji je te večeri nastupao s Timberlakeom je zatim došao na pozornicu, uzeo nagradu od cura i uručio je osobno JT-u dok su se one povlačile u stranu.

Ponizio ih

Patridge je rekla da je cijela stvar uništila Conrad i Port, dok je ona bila samo iznervirana njegovim nepristojnim ponašanjem dive. Timberlakeov govor samo je pogoršao njezine osjećaje.

"Kao da to nije bilo dovoljno loše, Justin je zauzeo središnje mjesto i rekao okupljenima: 'MTV, puštajte više prokletih videa. Ne želimo vidjeti Simpsone na reality televiziji" jer su Jessica i Ashlee Simpson imale reality emisije na televiziji, kao što su Patridge, Conrad i Port bile u The Hills reality showu, uključujući i Heidi Montag.

Patridge je njegove komentare doživjela kao "osobni napad" na reality zvijezde dok je Lauren ostala šokirana. "Bile smo ponižene", zaključila je.

Žene su mu problem

To doba je bilo čudno za slavne osobe, posebno za Timberlakea. Probio se iz boy benda NSync, a njegov album FutureSex/LoveSounds iz 2006. bio je megahit, ali je također prekinuo s djevojkom Britney Spears, iskoristivši njihov razlaz iz 2002. u intervjuima i pjesmama dok se ona javno borila.

Također je ostavio Janet Jackson da se sama snalazi nakon Nipplegatea (scene s bradavicom) na Super Bowlu 2004. godine. Govoreći o svom postupanju sa Spears i Jackson 2021., Timberlake je djelomično rekao da mu je jako žao zbog trenutaka u njegovom životu kada su njegovi postupci pridonijeli problemu, kada je govorio izvan reda ili nije govorio što je bilo ispravno.

The Hills je bio megahit za MTV tijekom svog prikazivanja, piše Yahoo.