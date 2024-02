Pjevač i bivši dečko Britney Spears (42), Justin Timberlake (43) nedavno je izazvao pjevačicu na svojem nastupu, a ona mu je sad žestoko uzvratila.

"Netko mi je rekao da netko priča sranja o meni. Hoćeš li to iznijeti na sudu ili ćeš otići kući i plakati mami kao prošli put? Nije mi žao!" napisala je Britney na Instagramu, kojeg je kasnije i zaključala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Justin je izazvao Britney nakon što je otpjevao svoj hit "Cry Me a River", pjesmu koju je snimio 2002. godine nakon njihovog burnog prekida.

"Želio bih iskoristiti ovu priliku da se ispričam jebeno apsolutno nikome", rekao je Justin publici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Justin ju tjerao na pobačaj

Britney je u svojim memoarima "The Woman in Me" ispričala kako je bila trudna, a Justin ju je tjerao na pobačaj te nakon prekida prozvao "bludnicom koja je slomila srce američkom zlatnom dečku".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekao je da nismo spremni imati dijete u svojim životima, da smo premladi. Sigurna sam bila da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to", napisala je u svojim memoarima.

U memoarima se dotaknula i spota pjesme "Cry Me A River", u kojem je pjevač upotrijebio njezinu dvojnicu, a mnogi su ju zbog toga ocrnili nakon njihova prekida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Justin Timberlake i Britney Spears

"Osjećala sam da u to vrijeme nema načina da ispričam svoju stranu priče. Nisam mogla objasniti jer sam znala da nitko neće stati na moju stranu nakon što je Justin uvjerio svijet u svoju verziju. Mislim da nije shvaćao moć koju je imao posramljujući me", napisala je u memoarima.

Također, ranije ovoga tjedna ispričala se svima koje je uvrijedila svojim memoarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim se ispričati za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvrijedila od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Također sam htjela reći da obožavam novu pjesmu Justina Timberlakea Selfish", napisala je u objavi na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Britney Spears slobodna! Nakon 13 godina sud je odlučio da joj više ne treba skrbnik