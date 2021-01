JUSTIN TIMBERLAKE I JESSICA BIEL DOBILI SINA! Justin otkrio i koje su mu ime dali

Justin Timberlake je tijekom gostovanja u emisiji Ellen DeGeneres potvrdio da su on i Jessica Biel prošle godine dobili drugo dijete. Poznati glazbenik otkrio je da su bebi nadjenuli ime Phineas.

“On je sjajan i tako sladak. Oduševljeni smo i ne možemo biti sretniji. Vrlo smo zahvalni”, rekao je Justin.

BEBA NAKON BRAČNE KRIZE: Jessica Biel i Justin Timberlake u potpunoj tajnosti dobili drugo dijete

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021