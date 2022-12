Legendarni pjevač Jura Stublić odlučio je za Jutarnji list napisati svoju istinu o nastupu na dočeku Vatrenih. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Isključili su mi mikrofon i spriječili da po želji Vatrenih otpjevam 'Chicago', pjesmu protiv organiziranog kriminala. Bruno Petković me, govoreći u taj kobni mikrofon, divnim riječima najavio, rekao je da ću po njihovim željama izvesti pjesmu Chicago koju su slušali prije i poslije utakmica u Kataru i viknuo moje ime, dok sam se kroz špalir Vatrenih probijao prema mikrofonu mislio sam da će mi to biti najsretniji dan u životu, stao sam pred mikrofon i 80.000 ljudi, okružen Vatrenima. Nekoliko sekundi kasnije sam zapjevao "Oj gangsteri iz Chicaga", ali ništa nije izašlo preko razglasa, shvatio sam da su mi isključili mikrofon i da me umjesto najsretnijeg dana u životu očekuje doživotna noćna mora", započeo je Stublić.

"Mikrofon sam dao Vatrenima, oni su pokušali pjevati, ali je mikrofon ostao nijem, ja sam rukama panično davao znakove svom gitaristi da izađe naprijed i da mi da svoj mikrofon koji je evidentno radio. Na kraju sam njega i njegov mikrofon izvukao na frontu, za to vrijeme još su neki Vatreni pokušali zapjevati ali ništa, bio je isključen, rukama su tuckali po mikrofonu, opet ništa, da je radio to bi se moralo čuti. I ja sam opet pokušavao, ali uzalud."

"Onda više nitko nije htio pjevati na taj mikrofon jer bi izgledao kao budala koja pokušava odigrati utakmicu bez lopte. Ukratko izgledao bi kao ja, koji sam u tu situaciju doveden sabotažom. Na kraju je mikrofon proradio, neko vrijeme zvučao je kao da pjevaš u bananu napunjenu staklom pa se postepeno zvuk popravio. Ali prekasno, tada već dolazi dio koji gangsteri pjevaju meni i tu dionicu gangstera, kako smo uvježbali na probama, izvode gitarist i klavijaturist. Tako sam onemogućen da napadnem gangstere, a oni su imali priliku da mi zaprijete upucavanjem", napisao je pa nastavio:

"Iako se na snimkama jasno čuje da u prvom dijelu pjesme mikrofon ne radi nekoliko ljubaznih ljudi na Twitteru koriste tu priliku da me izvrijeđaju. Nekoliko portala objavljuje kao relevantne postove amaterskih kritičara koji su toliko stručni da smatraju da je živa svirka mog benda matrica. Javila se i jedna žena koja, između ostalog, navodi da je mikrofon bio isključen, ali dobronamjerni portali taj detalj izbacuju. Dodatno slika i ton nisu sinkronizirani, ljudi otvaraju usta, a zvuk dolazi s vremenskim pomakom, to stvarno izgleda bolesno, naravno mene optužuju za sve to. Ipak 80.000 ljudi svaku našu pjesmu nagradilo je pljeskom, a portali su me nagradili medijskim linčem na moj rođendan. U komentarima čitatelja na portalima većina ljudi je na mojoj strani, no portali s Twittera prenose samo nekoliko najuvredljivijih poruka. Neprikriveni izljevi uvreda u porukama koje su izabrali i prenijeli portali opravdavaju se lažnom tezom da je mene neko uvalio Vatrenima i pokvario im doček"...

'Istina je sasvim drugačija'

"Istina je sasvim drugačija, mene su na doček pozvali upravo Vatreni, a razloge za moj angažman najbolje je objasnio u zahvalnici HNS koju prilažem i citiram:

"…Vaša pjesma Chicago bila nam je svakodnevni 'soundtrack' za vrijeme mjesec dana koje smo proveli zajedno u Kataru – slušali smo je u autobusu dok smo putovali na treninge i natrag s njih, kao i u svlačionici prije svake utakmice i nakon svake pobjede. Nismo mogli zamisliti bolji način da zaključimo našu katarsku priču nego da tu istu pjesmu, koja je za nas obilježila ovaj turnir više od ijedne druge, otpjevamo s vama pred više od 80 000 navijača na Trgu bana Jelačića. Vaš nastup na dočeku bila nam je posebna želja te smo vam iznimno zahvalni što ste nam je uslišili te što smo imali priliku s vama pjevati Chicago i vaše najveće hitove. Kada god u budućnosti čujemo vaše pjesme na radiju, uvijek ćemo se sjetiti Svjetskog prvenstva u Kataru i pjevanja s vama na pozornici na prepunom Trgu na našem dočeku…"

"Sad znate zašto su Vatreni toliko uspješni, oni znaju da su veliki jer stoje na ramenima onih koji su bili prije njih. Oni cijene našu tradiciju, i hrvatske kulturne vrijednosti uključujući i moju malenkost. No hibridni rat koji se u svim zemljama svijeta pa tako i u Hrvatskoj vodi pomoću elektronskih medija i društvenih mreža na internetu, od kojih su mnogi u vlasništvu stranih kompanija, djeluje u suprotnom pravcu. Tehnikama hibridnog ratovanja nastoji se baciti u blato naše kulturne vrijednosti, rastočiti nas iznutra da nas lakše pljačkaju i da im bude lakše kad dođu s tenkovima. Nadam se da je onima koji su me vrijeđali i koji Vatrene pokušavaju naučiti igrati nogomet, zbog toga bilo barem malo lakše u životu i da su sretni što su razotkrili mračne planove svemoćnog, prebogatog tajkuna Jure koji svijet gura u katastrofu".

'Dragi moji mrzitelji pokušajte drugačije...'

"U ovo blagdansko vrijeme pokušajte voljeti, zagrlite nekog, poljubite ga, pomozite nekom tko je bolestan, star, siromašan i nemoćan, nemojte zlostavljati te ljude, nemojte ih udariti nogom i gurnuti u jarak. Dragi urednici internetskih portala kad god budete prenosili ovakve navodno masovne izljeve uvreda s društvenih mreža sjetite se dobne diskriminacije i suicida maloljetnika zbog zlostavljanja na društvenim mrežama, opasno je kad se one užare tad obično nešto izgori; knjige, ljudi, dostojanstvo, istina… Nemojte raspirivati vatru, vi ste prenošenjem uvredljivih poruka s Twittera omogućili djelovanje bez argumenata i odgovornosti protiv ugleda i časti umjetnika koji su bez honorara svirali Vatrenima. Čudno je i žalosno da vi prenošenjem tih uvredljivih poruka njima dajete snagu i potičete emocionalno zlostavljanje i dobnu diskriminaciju. Vaša poruka napadačima na umjetnike je: Bravo, samo tako nastavite, mi ćemo vam pomoći da širite svoj otrov! Sretna vam Nova 2023. To je godina koju ćemo preživjeti samo ako odbacimo mržnju i pohlepu i damo šansu miru i ljubavi. Ljubav je zakon najjači od svih, ljubav je zakon koji pobjeđuje! Voli vas Jura Stublić."