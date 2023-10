Zagrepčanka Judita Štorga (22) se u "Superstaru" odlučila predstaviti pjesmom Katie Melue "Wonderful Life". Show "Superstar" gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Nastup posvetila pokojnom prijatelju

''Glazba me izvuče iz teških situacija'', naglasila je Judita, a posebno joj je pomogla, istaknula je, kad joj je poginuo najbolji prijatelj, kojemu posvećuje i sudjelovanje u showu.

Foto: RTL Foto: RTL

''Malo je bilo karikiranja. Želimo čuti tko si prava ti, ali pripisujemo ovo i tremi'', rekla je Severina i dala DA, dok je Nika rekla NE.

Rasplakala se nakon Tončijevog komentara

''Ja mislim da si ti odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje'', kazao joj je Tonči i izmamio suze.

''Koliko tebi ovo znači?'', upitao ju je Filip.

''Jako! Desile su se neke grozne stvari koje su me skrenule s puta. Muzika me potaknula da iz najgorih nekih stvari se uzdignem opet i pređem preko njih… Ispunjava me'', iskreno je priznala sa suzama u očima.

''Više sam bio za NE, ali kad nekome ovo ovoliko znači… Drugi put samo budi ono što jesi, prošla si'', usrećio ju je Filip.

