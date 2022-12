"Upoznala sam ga u kafiću mojih roditelja, gdje je redovito dolazio. Kad sam završila Pravni fakultet, moja obitelj ga je zamolila da mi pomogne pronaći posao u Beogradu. On se složio. Pošto je on tada bio ministar, dolazila sam u njegov ured razgovarati o projektima koje smo trebali raditi. Ali umjesto toga, ispijali smo kave i pričali o nebitnim stvarima. Ubrzo me pozvao na ručak. Već tada mi je bilo jasno što želi, jer sam i s 23 godine imala životnog iskustva i razvijenu intuiciju", istaknula je Jovana.