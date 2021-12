Televizijska voditeljica Josipa Pavičić (43) na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu, a ono što je napisala u objavi slama srce.

"Danas sam trebala biti na letu za Dubai, s najdražim osobama. Ali, netko je imao drugačiji plan. Moj me život odlučio potpuno očistiti od boli i mulja jer je 2021. godina za mene bila upravo to: godina suza i lekcija. Bila sam jaka i zahvalna sam joj bez obzira koliko me je boljela. Dobro je da nas ‘mlatne po glavi kad zabrazdimo jer nitko i ništa nije vrijedno našeg mira", napisala je Pavičić.

"Tek jedan dan u bolnici dovoljan je da shvatimo kako su dokazivanja, obazrivosti, davanje stotinu prilika, zamjeranja, iskrivljeni prioriteti samo dio ljudske gluposti. Nesvjesnost i um isključimo tek kad se suočimo s višom silom. Jučerašnja tuga može postati današnja radost; današnja radost može se sutra pretvoriti u tugu. Nepredvidivi život. Život je blagoslov, život je dar, život je danas. Budimo mu zahvalni i kad boli jer lako je zahvaljivati kad je sve ‘dobro i onako kako bismo mi željeli", napisala je u objavi gdje se zahvalila svom medicinskom osoblju koje brine o njoj i svojim Instagram pratiteljima na riječima podrške.

Spisateljica i voditeljica nedavno je prekinula vezu s ginekologom Markom Kisićem. Ona je sa svog Instagrama obrisala sve njihove zajedničke fotografije. Josipa je, također, prestala pratiti Marka na društvenim mrežama.