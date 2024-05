Hrvatski pjevač Tony Cetinski svoj 54. rođendan proslavit će 31. svibnja sa svojim fanovima u Areni Zagreb. No, osim rođendana, Toni će usput proslaviti i 35 godina karijere, a iako do toga ima još tjedan dana, čestitke su mu krenule pristizati. Jedna od njih koja mu je čestitala među prvima bila je naša pjevačica Josipa Lisac (74) snimivši mu video u kojem mu je dala do znanja da je najbolji.

"Dragi Toni, divno je što mogu s tisućama vjernih poštovalaca podijeliti ovu tvoju izuzetnu svečanost. Odavno sam i ja jedna od tisuću kojoj si najbolji! 35 godina zaljubljen i zanesen kročiš izazovnim, neizvjesnim i teškim putem da bi pokazao što želiš, možeš i tko si", započela je video.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, spomenula je i to kako ima divan glas te mu na kraju čestitala rođendan.

"To se permanentno gradi uz strast, ogroman trud, sve si to sam napravio. Ti si noseći sebe u sebi, baš takvog kakav jesi, uz pjesme koje su prenosile tvoj snažan senzibilitet, uspio božanstvenim glasom osvojiti srca i srca. To se treba slaviti! Moje iskrene čestitke i da, sretan ti rođendan, dragi Toni!", uputila mu Josipa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije mogao pričekati

Toni nije mogao dočekati dan koncerta, pa je Josipin video odmah objavio na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemoguće je bilo sačuvati ovu objavu kako bih je objavio na sam dan koncerta", napisao je Toni te joj zahvalio na predivnoj čestitki.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Hvala draga Josipa, Sretan sam što živim u vremenu s tobom udišući isti zrak. Volim te. Vidimo se i slavimo 31.05.2024. Arena Zagreb", napisao je Toni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fanovi se raznježili

Fanovi su se potpuno raznježili na njezinu čestitku koju je uputila Toniju.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL Josipa Lisac

"Bože ovakvih ljudi više nema. Diva", "Za zaplakati zbog oboje, što nakon vas u ovom ništavilu i sivilu. Svaka njena riječ je odmjerena, duboka, kao da istovremeno govori i o sebi. Predivna je ova ljubav između kolega,iskrena i čista. Neka nam dragi Bog sačuva ovo malo vrednota koje ostaše", "Divna naša Diva! Skromno u svojoj veličini! Ovo je veličanstveno kad te ovakva Diva pohvali i zaželi sve najbolje! To je njena veličina! Nije tašta, nije ljubomorna, nije zavidna, takve su samo velike i uspješne osobe! " pisali su joj fanovi u komentaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tony Cetinski objasnio u čemu je tajna pjesme Baby Lasagne: 'Hvata na prvu, nema kitica, refren...'