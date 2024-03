Nakon što su brojni ljudi proslavili Valentinovo uz Acu Pejovića te Dan žena uz Mariju Šerifović, u Areni Zagreb, sad je red da jedan od naših glazbenika proslavi rođendan sa svojim fanovima.

Riječ je o Tonyju Cetinskom (54) koji je putem svog Instagrama obavijestio fanove da će održati koncert 31. svibnja u Areni Zagreb, gdje će ujedno i proslaviti svoj rođendan.

"31.05.2024. Pozivam vas da zajedno proslavimo moj rođendanski koncert u Areni Zagreb!", napisao je Tony u opisu objave.

Fanovi jedva čekaju

Fanovi su se oduševili proslavom te ju željno iščekuju.

"Najbolji rođendanski koncert najboljeg idola Tonyja i njegovog najčarobnijeg glasa i predivnim pjesmama jer ti znaš napraviti najbolje šou i spektakl na pozornici to će biti najbolji rođendan u prepunoj Areni Zagreb s tvojim odličnim bendom i gostima, jedva čekam", "Ova najava za Arenu, prelijepo kazano, bravo, slušaj, osjeti i živi, tako jednostavno, a u stvari je u te tri riječi, skrivena sva ljepota života, jedan je život, zato treba da se živi, zar ne!!!???", "Ljubav se ljubavlju vraća, a 31.05.2024. će biti čarolija od koncerta", pisali su mu u komentarima.

Prvi put spomenuo koncert

Podsjetimo, Cetinski je trebao svirati 10. veljače ove godine ispred 'Vječne vatre', no koncert je otkazan zbog problema s financijama, a onda se oglasio Tony gdje je spomenuo kako će održati koncert na svoj rođendan u Areni Zagreb.

"Eto da i mene neko zabrani ili ti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert kojeg dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. svibnja 2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav", poručio je Cetinski prije nego što je i službeno otkazan koncert.

Nakon toga nije više spominjao koncert, no sada je službeno najavljen.

