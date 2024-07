Josipa Lopac sudjelovala je u trećoj sezoni "Života na vagi" i na početnom vaganju imala je 146 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 89 kilograma. Prije ulaska u show rekla je da se prijavila jer je odlučila promijeniti nezdrave životne navike i zato što smatra da zbog debljine ne može postati majka. Strahovala je da će zbog viška kilograma umrijeti mlada, a priznala je da nije uspjevala smršavjeti zbog slabog karaktera.

Foto: Instagram Josipa Lopac

Kilograme je počela dobivati kada se udala i doselila k svom suprugu jer tada nikog nije poznavala te je bila stalno kod kuće i dobila 50 kilograma. Najveća podrška za prijavu u 'Život na vagi' bio joj je njezin 22 godine stariji suprug Boris. "Da nema njega, bilo bi me sram prijaviti se u show, on je moj najveći oslonac", ispričala je Josipa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Senjanka je nastavila svoju borbu s kilogramima nakon završetka showa te je priznala da je povratak u stvarnost bio težak.

"Nije isto biti u izolaciji i vani - vani je sve dostupno od hrane i pića", istaknula je Josipa. Objasnila je kako 50 posto onoga što je naučila u "Životu na vagi" primjenjuje i danas. "Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!", ispričala je 31-godišnja Senjanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Josipa Lopac prije i poslije

Priznala je kako je pokleknula, no podigla se i nastavila dalje, korak po korak, a otkrila je da mnogi ljudi ne vjeruju koliko koliko je teško skinuti nagomilane kilograme. "Mnogi misle da je to lako, ali varaju se. Put pretilih osoba prema mršavljenju jako je težak, to znamo svi mi koji smo to prošli, kao i oni koji to i dalje prolaze. Moj je savjet svima koji se bore s prekomjernom kilažom da se posavjetuju sa stručnim osobama; od liječnika, nutricionista do trenera. Puno je teže kad se sami pokušate upustiti u tu borbu; nemate znanja što, kako i kada..., jednostavno je preteško. I kad se na taj put netko i odvaži sam, to obično ne bude neki inspirativan način, nego se odluči na razne dijete od kojih nema nikakve koristi, samo završi gore od očekivanog, što sam i sama prošla", rekla je Josipa.

Foto: Instagram Josipa Lopac

Istaknula je kako ima sreće što nema puno viška kože, a najviše joj se nalazi na rukama. To će ukloniti jer joj smeta. "Imam malo i oko trbuha i bedara, ali to je stvarno zanemarivo. Danas imam 79 kilograma, to je uspjeh!", zaključila je Josipa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osmu sezonu 'Života na vagi', showa koji mijenja život nabolje, gledajte ove jeseni na RTL-u, a prošlu, sedmu sezonu gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: 'Život na vagi' promijenio mu je život, ali otkriva: 'Ako kupujem čokoladu, gledaju me poprijeko'