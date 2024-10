Josip Radeljak za Net.hr prisjetio se Dolores: 'Bila je divna osoba, a prošla sve nevolje svijeta'

Na današnji dan prije 11 godina napustila nas je talentirana i lijepa glumica Dolores Lambaša. Tim povodom kontaktirali smo njezinog bivšeg partnera, poduzetnika Josipa Radeljaka s kojim je živjela tri godine. Dolores, glumica koja je svojim talentom osvajala publiku, bila je žena koja je živjela strastveno, intenzivno, bez kompromisa. U Josipu, iskusnom poduzetniku s bogatom prošlošću, našla je srodnu dušu, čovjeka s kojim je dijelila više od ljubavi.

''Dolores je bila divna osoba, prošla je sve nevolje svijeta, od rođenja do smrti. Jedva je došla do Zagreba, nije imala novca, htjela je upisati Akademiju, bila je talentirana i poštena. Upoznali smo se u Umagu, bio je teniski turnir, došla je k meni i samo rekla – ''mi smo od večeras zajedno''. Naravno, meni je to bilo simpatično, prihvatio sam i tu večer počeli smo živjeti zajedno'', prisjetio se Radeljak za Net.hr večeri kada je upoznao fatalnu Dolores.

Foto: PIXSELL/Zeljko Lukunic Dolores Lambaša i Dikan Radeljak

Iako je njihova veza bila na meti kritika zbog razlike u godinama i Radeljakovog tada već poznatog ljubavnog života, Dolores je u njemu vidjela partnera s kojim je gradila svoj svijet. No, zbog te ljubavi, mnogi su joj, prisjeća se Dikan, okrenuli leđa. Mlada glumica, koja je tek počela osvajati filmske i kazališne pozornice, suočila se s raznim preprekama – od profesionalnih do privatnih sabotaža.

''Sa mnom je imala sve, ništa joj nije nedostajalo – napokon je postala sretna i zadovoljna. Onda su krenuli problemi, kolege su ju sabotirali, ljudi na poziciji moći ucjenjivali da neće glumiti u filmovima i serijama dok je sa mnom. Zamislite – gledate u kući talentiranu glumicu kojoj neki tamo zbog ljubavnog odnosa ne žele dati posao. Dao sam joj stan u Splitu kada je išla snimati jednu seriju, ali sam znao da je među nama gotovo sam bio svjestan da ona to neće izdržati. Većina glumaca pije, Dolores nije podnosila alkohol, popila bi čašu vina i već bi pala. Govorio sam joj da će se svakakve stvari događati među tim alkoholičarima i tako je i bilo…'', priča nam poznati poduzetnik.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dolores Lambaša nije samo pronašla ljubav u Josipu Radeljaku, već i snažnu povezanost s njegovom kćeri Lanom, koju je dobio iz braka s pokojnom Enom Begović. Lana je u Dolores gledala poput starije sestre, a njihov odnos bio je ispunjen toplinom i ljubavlju. Prisjetio se Josip i jednog izleta u Švicarsku.

''Dok je bila sa mnom odlično je živjela, s mojom kćeri je odlazila na skijanje, u našu kuću u Švicarskoj, Lana ju je jako voljela… Sjećam se trenutaka dok su se zabavljale na snijegu, ljubile, grlile se, ma to je bila obiteljska idila. Tri godine smo zajedno živjeli'', priča nam Josip koji niti nakon 11 godina ne prihvaća da je Dolores preminula. Iako se prekinuli dvije godine prije njezine smrti, Josip priznaje da su ostali u dobrim odnosima i da će mu zauvijek ostati u sjećanju kao divna i poštena žena.

Foto: Pixsell Dolores Lambaša, Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan

''Ona je za mene i dalje živa, ne prihvaćam činjenicu da je poginula. Nije se teško bilo zaljubiti u nju, u nju je bio zaljubljen i Alain Delon. Bila je lijepa, zabavna duhovita. Živjela je ovdje kao kraljica, sa mnom je prošla pola svijeta – od Maldiva do Amerike. Onda se pojavio ovaj i svašta joj obećavao… Bila je primjer dobrote i ljepote. Nije me iskoristila niti u jednog trenutku, a živjela je u blagostanju. Ja sam joj govorio da ide u trgovinu i da si nešto kupi. Nikada me nije ništa pitala. I o njoj mogu govoriti samo s ogromnim poštovanjem, a nije trebala poginuti. Da je ostala sa mnom nikada ništa ne bi trebala raditi, a ovako je završilo kako je završilo - tragično'', rekao nam je Josip za kraj.

