Domaći skaut o tajnama iz svijeta mode: 'Imućni roditelji nerijetko nude novac 'ispod stola'

Ako ste ikada pomislili da je uspjeh u modnoj industriji rezerviran samo za stanovnike velikih svjetskih gradova, priča Josipa Grabovca dokazat će vam suprotno. Ovaj Širokobriježanin, koji već 20 godina živi i radi u Milanu, ostavlja trag u modnom svijetu – od modnog blogera i urednika do skauta za najprestižnije modne revije i suradnika s vodećim svjetskim brendovima. Njegov početak bio je sve samo ne jednostavan. Odrastajući u Bosni i Hercegovini, sanjario je o svijetu mode dok je s televizijskog ekrana promatrao blještave modne revije. No, umjesto da ostane sanjati, odlučio je djelovati. Bez poznanstava, veza i financijske potpore, Josip je svoj put počeo od nule, a danas njegovo ime stoji uz velike modne priče. No, što se krije iza blještavila i glamura koji donosi modni svijet - samo za Net.hr otkriva simpatični Josip.

Kako je počela vaša karijera?

Jednostavno je posao nametnut kroz rad koji sam obavljao i još uvijek obavljam. Odgovoran sam i registriran kao skaut za cijeli Balkan, SAD, Indiju, skandinavske zemlje, Njemačku, Italiju i Englesku. Trenutno iza mene stoji 57 brendova, od kojih s 53 i danas surađujem, a uvijek želim istaknuti četiri brenda s kojima suradnja nije uspjela, iz razloga koji su dobro poznati. Moja je karijera započela putem bloga koji je međunarodno nagrađivan devet puta i trenutno je jedini akreditiran za CNMI Milano Fashion Week. Počeci sežu još u 2014. godinu kada sam radio kao 'influencer' te surađivao s preko 270 brendova, hotela, restorana, turističkih zajednica, pa čak i afirmiranim klinikama za zdravlje. Kada je riječ o javnom poslu, i dalje radim odabrane oglasne kampanje, no samo za probrane brendove i tvrtke. Želim ostati "iza kulisa" i raditi posao koji volim, o čemu sam govorio na početku ovog razgovora. Također, ponosan sam na svoje suradnje kao dopisnik za renomirane modne časopise.

Kada se vratite desetak godina unazad - koliko se modna industrija promijenila?

Mogu pričati o tome jer radim kao casting direktor za Emerging Talents Milano, kao i suradnik u MoodManagement Milano, te povremeno kao skaut za modele, ovisno o slobodnom vremenu. Promjene u industriji su itekako izražene, gotovo svakodnevno svjedočimo modelima bez agencija koji putem društvenih mreža tvrde da rade na Tjednu mode u Milanu, Londonu ili Parizu. Novi modeli često nemaju priliku zbog, popularno rečeno, "top-modela" koji zahvaljujući poznatim roditeljima ulaze u ovaj svijet i stvaraju imena. Suosjećam s djecom koja prelaze tisuće kilometara da bi stigla na casting. Tijekom Tjedna mode na mom castingu bude preko 500 djevojaka, od kojih moram odabrati njih 40 koji ispunjavaju kriterije brendova, stilskih direktora i vizažista. To je vrlo zahtjevan posao, a agencije često komentiraju da "ovaj posao nije za mene."

Koliko se često susrećete s roditeljima mladih modela koji previše ''guraju'' djecu u taj svijet?

Tijekom više od deset godina karijere, često sam se susretao s roditeljima koji su slali upite za svoju punoljetnu djecu, imućnu, ali bez agencija i menadžera. Ti roditelji putem društvenih mreža prezentiraju svoju djecu kao modele i nerijetko nude novac "ispod stola" kako bi im osigurali mjesto na revijama. Utjecaj influencera u toj sferi je ogroman – od prikazivanja lažnog luksuza do stvaranja iluzije o "savršenom životu." Iskreno, i sam sam u nekoliko navrata prodao mjesto na revijama influencerima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Međutim, danas sam oprezniji i biram isključivo autentične suradnje.

Kako komentirate optužbe na račun velikih svjetskih agencija koje navodno zatvaraju oči pred neetičkim ponašanjem?

Modna industrija nije imuna na sumnjive aktivnosti. Roditelji modela, ali i neki brendovi, koriste različite metode kako bi se probili na tržište. Iako postoji percepcija da je modni svijet "gay svijet," činjenica je da ključne pozicije zauzimaju i žene, koje ponekad u taj svijet ulaze putem organiziranih grupacija. Na mojim vratima ne možete "kupiti" ulazak – radim isključivo s autentičnim i kreativnim pojedincima.

Koliko je stvaran glamur koji modna industrija prikazuje prema van, a koliko je to samo fasada?

Film The Bling Ring daje uvid u opsesiju slavom i utjecaj društvenih mreža na mlade. Danas je slava dostupna svima, bilo kroz talent, kriminal ili manipulaciju. Utjecajni pojedinci često koriste društvene mreže kako bi prezentirali stil života koji je daleko od stvarnosti. Modna industrija danas nije ono što je bila prije nekoliko godina. Sve je dostupno, ali potrebno je znanje, vještine i edukacija. Naslovnice časopisa ili televizijska gostovanja sada su, u pojedinim medijima, dostupni uz financijsku naknadu. Moj put bio je težak, ali vjerovao sam u sebe i ulagao u vlastiti razvoj. Jet-set je danas dostupan svima koji imaju izgled i pristup. Kao javna osoba nikada nisam tražio prostor u medijima – taj prostor dobio sam isključivo zbog rezultata i rada. Danas nepisana pravila dominiraju u svim industrijama, uključujući modu. Dovoljno je nekoliko poznanstava i telefonskih brojeva da se postigne "proboj," ali ja biram drukčiji put – put autentičnosti i kvalitete. Sretan sam što moj rad i upornost govore sami za sebe. U veljači 2025. dolaze novi talenti iz Hrvatske koji će se predstaviti u prijestolnici mode. Također, ponosno ističem da sam po treći put izabran za ambasadora Ultra Europe Festivala u Splitu. Sve što radim, radim za svoju obitelj i kćer Saru, koja je moj najveći motiv.

