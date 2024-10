Još jedna 'nepo baby' u nizu: Kći poznatog glumačkog para krenula je stopama roditelja

Carys Douglas, kći legendarnih holivudskih zvijezda Michaela Douglasa i Catherine Zete-Jones, odlučila je krenuti stopama svojih slavnih roditelja i započeti vlastitu glumačku karijeru. Ova 21-godišnjakinja već privlači pažnju javnosti, a nedavno je svojim filmom "F*ck That Guy" ostvarila prvi značajniji uspjeh na PROOF Film Festivalu u Los Angelesu, prenosi Daily Mail.

Carys dolazi iz obitelji s bogatom filmskom baštinom. Njezin otac Michael Douglas dobitnik je brojnih nagrada, uključujući dva Oscara, dok je njezina majka Catherine Zeta-Jones, također Oscarovka, poznata po ulogama u filmovima poput "Chicago" i "Zorro". Osim toga, djed joj je bio Kirk Douglas, glumac i redatelj koji je obilježio cijelu jednu eru u filmu, a preminuo je 2020. godine.

Osim Carys, par ima i sina Dylana, a Michael iz prvog braka s Diandrom Luker ima još jednog sina, Camerona. Cameron se u jednom trenutku, također, htio okušati u svijetu glume pa je tako 2003. glumio uz svog oca u filmu "It Runs In The Family".

Iako Dylan i Carys zasad imaju skromna glumačka iskustva, njihova ambicija očigledno raste. Još prije nekoliko godina Catherine Zeta-Jones otkrila je da su njezina djeca izrazila želju da se ozbiljno posvete glumi.

"Njihova ljubav prema glumačkom zanatu je toliko jaka... Oni uče politiku i povijest u školi, ali njihova je strast gluma. Nikad se ni s čim nisu profesionalno bavili, ali htjeli bi se baviti glumom", rekla je slavna glumica jednom prilikom.

