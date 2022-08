NAJBRUTALNIJI ZLOČIN KOJEG HOLLYWOOD PAMTI / U krvavom pohodu Charlesa Mansona u kojem je ubijena trudna Sharon Tate umalo je skončala još jedna zvijezda

Što je sudbina... Manson uopće nije planirao ubiti Tate, već producenta koji ga je odbio, no on više nije živio u toj vili. Na zabavu je bio pozvan i glumac koji će kasnije izgraditi veliku karijeru, no nije se pojavio