Joost Klein ne želi na Eurosong 2025.: 'Još uvijek me pogađa ova godina'

Nizozemski predstavnik na Eurosongu 2024., Joost Klein (26), nastupao je s pjesmom "Europapa" i oduševio publiku, koja ga je poslala u finale. Međutim, nakon polufinalne večeri došlo je do incidenta u kojem je Joost napao ženu iz produkcije, nakon čega su ga diskvalificirali.

Sljedeće godine ima priliku sudjelovati na glazbenom natjecanju, no, kako tvrdi na društvenoj mreži, treba mu vremena za oporavak.

"Je li to pohlepa ili želja? Odlučio sam da neću sudjelovati na Eurosongu 2025. Moj tim i ja imali smo sve spremno, ali jednostavno nije dobar osjećaj. Jako sam zahvalan na svoj ljubavi iz cijelog svijeta, no još uvijek me jako pogađa ova godina. Trebam si dati više vremena za oporavak", započeo je Joost na Instagramu.

"Moj san je bio sudjelovati na Euroviziji i to smo ostvarili. Mjesecima sam imao osjećaj da se moram vratiti da završim posao. Ali u stvarnosti - postigli smo viši cilj. Europapa je ujedinila mnogo ljudi. Ova priča nije samo o meni već o nama. Zahvalan sam", napisao je.

"Ljudi iz cijelog svijeta pokušavaju učiti nizozemski i to me čini jako ponosnim. Postigli smo nešto za što se ranije tvrdilo da je nemoguće. Iskoristili smo stvarnu moć interneta", dodao je.

"Možda sam bio zaslijepljen, ali sada vidim jasno. Moram slijediti svjetlost, a ne boriti se protiv nje. Mediji će biti mediji, ali ja nemam svoje mjesto u tome. Nisam stvoren za ovu veliku mašinu. Moj put je drugačiji i dobrodošao je svatko tko bi želio krenuti na ovo putovanje", tvrdi.

"Vjerujem da je jedna od mojih svrha u životu povezivanje ljudi. Kroz glazbu, umjetnost i performans. Moja turneja po Europi i SAD-u je rasprodana i jedva čekam predstaviti svoj novi album. Okupimo se svi zajedno", zaključio je.

