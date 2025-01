Tonči Huljić komentirao glasine da je Jelena Rozga u vezi s njegovim sinom Ivanom

Jelena Rozga ponovno je u središtu pažnje, kako zbog svojih glazbenih uspjeha, tako i zbog glasina o ljubavnom životu koje ne prestaju intrigirati javnost. Nedavno je održala sedam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, a srpskim medijima otkrila je da ju je njezin dečko podržavao iz publike tijekom dva nastupa. Iako je ljetos potvrdila da je u sretnoj vezi, pjevačica još uvijek nije otkrila identitet svog partnera.

Jedna od najčešćih spekulacija jest da je Rozga u vezi s Ivanom Huljićem, sinom poznatog skladatelja Tončija Huljića i Vjekoslave Huljić. Iako par nikada nije ni potvrdio ni demantirao ovu informaciju, glasine su dodatno potaknute Tončijevim komentarom za srpski portal Blic: "Neću ja sinu ulaziti u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, ako nije istina, nikome ništa".

Dodatna sumnja pojavila se prošle godine, kada su Jelena i Ivan snimljeni zajedno u trgovini. Fotografije koje je objavio Dalmatinski portal prikazale su ih opuštene i nasmijane.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Dražen Klarić, Ivan Huljić, Jelena Rozga

Glasine o njihovom odnosu nisu nova stvar. Još 2009. godine dalmatinski mediji pisali su da je tada 21-godišnji Ivan čest gost u Jeleninom splitskom stanu, a pričalo se i da su viđeni zajedno na koncertu u Splitu. Dvije godine kasnije, u televizijskom prilogu pojavila se izjava pripisana Rozgi: "Već smo mi dugo, dugo u vezi. Meni godine nisu važne, bitno je da se volimo i poštujemo. To je najbitnije."

Međutim, Rozga je tada brzo reagirala i za Index odlučno demantirala navode.

"Ni u jednom trenutku nisam spomenula ime osobe. Čak razmišljam o tužbi protiv autora priloga. Pravi novinar ne bi to napravio, to je bilo neprofesionalno i ružno. Tužna sam, ovo je jako ružno, zaista sam uznemirena. Zaljubljena sam i sretna, a godine mi zaista nisu važne ni u ljubavi ni u prijateljstvu. No, ni u jednom trenutku nisam otkrila o kome se radi. Kad odlučim obznaniti ime svojeg partnera, svi ćete to znati. Zasad se to još neće dogoditi", rekla je.

