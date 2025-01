Na inauguraciji u grudnjaku: Tko je kontroverzna zaručnica Jeffa Bezosa?

Lauren Sánchez (55), zaručnica multimilijardera Jeffa Bezosa (61), u zadnje vrijeme puni naslovnice zbog kontroverzne modne kombinacije u kojoj se pojavila na inauguraciji Donalda Trumpa. Iako međunarodnoj javnosti nije bila poznata do veze s osnivačem Amazona, istražili smo tko je ona zapravo.

Rođena je 19. prosinca 1969. u Albuquerqueu, Novi Meksiko, a postala je poznata u SAD-u kao novinarka i voditeljica. Sánchez je započela svoju karijeru kao asistentica na KCOP-TV u Los Angelesu, a kasnije je radila kao voditeljica i reporterka na KTVK-TV u Phoenixu prije nego što se pridružila sindiciranoj emisiji "Extra" kao reporterka. Nakon toga, prešla je na Fox Sports Net, gdje je zaradila nominaciju za Emmy kao voditeljica i dopisnica sportskog magazina "Going Deep". Također je služila kao voditeljica za "Fox Sports News Primetime" i bila je reporterka za "Best Damn Sports Show Period", piše India Times.

Godine 1999., Sánchez se vratila na KCOP-TV kao voditeljica UPN News 13, gdje je njezin tim osvojio nagradu Emmy. Iste godine postala je suvoditeljica emisije "Good Day LA" na KTTV Fox 11 i voditeljica "Fox 11 News at Ten". Godine 2005., Sánchez je postala voditeljica popularnog plesnog natjecanja "So You Think You Can Dance", ali je napustila emisiju nakon jedne sezone zbog trudnoće. Godine 2009., vratila se u "Extra" kao vikend voditeljica i dopisnica.

Izvan televizijske karijere, Lauren je strastvena pilotkinja. Nakon što je stekla dozvolu za letenje helikopterom 2016. godine, osnovala je "Black Ops Aviation", prvu žensku tvrtku specijaliziranu za zračnu filmsku produkciju. Sánchez sada fokusira svoje projekte na filmove i televiziju koji joj omogućuju korištenje njenih pilotskih vještina.

Što se tiče privatnog života, bila je u braku s Patrickom Whitesellom, hollywoodskim agentom i suosnivačem agencije Endeavor. Par ima sina Evana i kćer Ellu. Sánchez također ima sina Nica iz prethodne veze s bivšim zaručnikom Antoniom Gonzalezom.

Godine 2018., započela je vezu s Jeffom Bezosom, osnivačem Amazona, dok su oboje još bili u braku. U siječnju 2019., Bezos i njegova supruga MacKenzie objavili su razvod nakon 25 godina braka. U travnju 2019., Sánchez i Whitesell su također podnijeli zahtjev za razvod, koji je finaliziran u listopadu 2019. U svibnju 2023., Sánchez i Bezos su se zaručili.

Lauren je također poznata po svom filantropskom radu. Služi kao potpredsjednica "Bezos Earth Fund" i posvećena je borbi protiv klimatskih promjena, zaštiti prirode te podršci obrazovanju u ranom djetinjstvu i pomoći obiteljima s niskim primanjima.

Godine 2024., objavila je svoju prvu dječju knjigu "The Fly Who Flew to Space", inspiriranu vlastitim iskustvima s disleksijom. Knjiga je postala bestseler New York Timesa.

