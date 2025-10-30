Jole o odgoju: 'Tko je prije vidio reći ocu da nešto nećeš ili da ćeš zvati Plavi telefon?'

Pjevač Joško Čagalj Jole (53) gostovao je u emisiji radija Happy FM, gdje je govorio o obiteljskom životu i odgoju djece. Tijekom razgovora, voditelj ga je upitao jedno od najčešćih roditeljskih pitanja: ''Je li lakše odgajati curicu ili dječaka?“

“Mislim da je to danas isto, da je danas izazov odgajati djecu općenito. Nisu takva vremena bila prije 20–30 godina. Ono što oni danas mogu vidjeti na internetu… Ima puno nasilja, droge… Tko je prije vidio reći ocu, majci, babi ili djedu da nešto nećeš, zalupiti vratima ili reći da ćeš zvati Plavi telefon”, rekao je dobro raspoloženi glazbenik.

U nastavku razgovora, pjevač je prokomentirao i važnost odgoja, naglasivši koliko je presudno djeci pružiti ljubav, pažnju i primjer koji će ih voditi kroz život.

“Uvijek im treba govoriti, kao što meni mama dan-danas govori: ‘Jesi obukao donju majicu, nemoj mokre kose, kreni na vrijeme.’ To je kodeks i blagoslov u obitelji, i uvijek ćeš govoriti svojem djetetu”, kazao je.

Ponosni tata četvero djece

Inače, Jole sa suprugom Anom ima četvero djece, Ivu (19), Emu (16) i Tiju (13) te najmlađeg sina Ivana Luku (5).

Kao što je rekao u ožujku za Net.hr, pjevaču nimalo ne smeta što je njegova najstarija kći Iva sve više u centru medijske pažnje. Kazao je kako mu je na prvu bilo čudno što ga mediji ispituju o kćerima, no, da je sad već naučen na njihovu medijsku eksponiranost. Osim što o kćeri često čita u medijima, same riječi hvale imaju i osobe iz njihove okoline. "Iva slovi kao jedan dobar čovjek, dobra cura i dobar prijatelj, a smatram i da je dosta razumna. Doživljavaju je kao jednu pristojnu i normalnu curu te se nadam se da će takva i ostati. Ponosan sam na svoju djecu, bar zasad", otkrio je tada.

