U domu Joška i Ane Čagalj često se slavi, ali nemamo često priliku vidjeti i prekrasne obiteljske fotografije kojima nas je u nedjelju počastila odabranica Jolina srca i majka četvero djece, Ana Čagalj.

Lijepi povod za feštu ovaj je vikend bio 16. rođendan Anine i Joškove najstarije kćeri, Ive. Čini se da je Iva pokupila sve najbolje gene jer je izrasla u prekrasnu djevojku.

Ana je objavila nekoliko Ivinih fotografija, a na jednoj od njih pozira zajedno s kćeri. Čini se da jabuka stvarno ne pada daleko od stabla pa je Iva, za svoj 16. rođendan odabrala usku crnu haljinicu, kao i njena mama.

Ipak, za poziranje s ocem se odlučila presvući kako bi se uskladila i s zlatno-rozim balonima. Čini se kako Joli teško pada činjenice da i njegove miljenice moraju odrasti pa je tako Ivu na fotografiji čvrsto zagrlio.

Inače, Ana i Jole su zajedno 19 godina, od čega 15 u braku.

Upoznali su se u jednom splitskom kafiću, a vjenčali su se 2006. u crkvi Gospe od Otoka u Solinu.

Iako joj je suprug jedan od najpoznatijih osoba na cijelom Balkanu, Ana nikada nije imala potrebu biti u centru pažnje, no, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, ništa joj ne predstavlja problem.

"Kada ste žena poznate osobe, ispada da nešto moraš dati. Mislim, ne moraš. Ali znate kako je to kod nas? Konkretno, moje starije cure nisu se htjele snimati za ovaj editorijal, već su to prerasle, ali lijepo sam im objasnila da njihov tata živi od javnosti i publike. Naravno da se ne treba neprestano eksponirati, ali ne treba se ni skrivati u svim situacijama. Pogotovo zato što to skrivanje medijima postane intrigantno i zanimljivo, a onda te mogu predstaviti u svjetlu u kojem ne želiš. I zbog toga mi nije teško dvaput godišnje biti u medijima, podržati supruga, reći nešto lijepo i pametno, a ne biti ‘nevidljiva’. Pogotovo zato što vodimo normalan život", ispričala nam je Ana.

Spomenula je i kako se smatra sasvim običnom majkom, bez obzira na to što je supruga javne osobe.

"Svjesna sam da s brojem djece izlazimo izvan nekih hrvatskih standarda. Ali smatram se običnom mamom. Ni po čemu nisam posebnija ni bolja od drugih. Imate majki s osmero djece, one koje se bore za život s dva posla i jednim djetetom. Nitko nije ni važniji niti manje vrijedan. Ne diram ni u koga, nije mi ni teže ni lakše nego drugima", rekla je skromno Ana.