JOLANKA SERVIRALA RIBLJE SPECIJALITETE, ALI NIJE SE PROSLAVILA: Pobjedu je odnio legendarni djed Stipo

Jolanka je zaradila 31 bod, što nije bilo dovoljno da prijeđe u vodstvo pa je pobjedu odnio djed Stipo

Na posljednjoj večeri u Baranji Jolanka svojim ribljim specijalitetima nije uspjela osvojiti više bodova od veselog djeda kojemu u ruke odlazi glavna nagrada tjedna. U petak navečer Jolanka je pripremala riblji jelovnik te se tako malo odmaknula od mesnih jela koja su vladala baranjskim tjednom. Za predjelo je poslužila Zeleno-žutu priču, točnije rižoto s tikvicama i škampima. „Rižoto je izgledao jako lijepo i fino je to teta Jolika posložila“, pohvalio je Filip, a njegov djed se nije složio s njim.

‘To nije hrana našeg podneblja’

„To mi je malo neuobičajeno, meni to nije hrana našeg podneblja i nije mi to leglo“, priznao je Stipo nakon što je prvi put u životu probao račiće. Priča s Dunava zvalo se glavno jelo koje se sastojalo od pohanog smuđa s krumpirom, pečenim povrćem te pečenom breskvom i kruškom. Ta voćno-riblja kombinacija izazvala je raspravu za stolom. I dok je jednima to bilo interesantno, drugima se nije baš dopalo, ali svi su pohvalili domaćicu za hrabrost. „Dobro je bilo, ne mogu reći da je loša kombinacija, ali ja to volim na neki drugi način. Navika je da jedem na drugi način, ali nisu se tukli ukusi i bilo je dobro“, kazao je veliki gurman Filip.

Pobijedio Stipo

Za desert je poslužila Snježnu pitu s jabukama – pitu od jabuka s kokosom koja se svima svidjela te nisu imali nikakve primjedbe. Nakon što su se zasladili, slijedilo je posljednje ocjenjivanje. Filip joj je dao ocjenu 8 jer mu je bilo jednako dobro, kao i svaku večer do sada, Stipo joj je dao 7 jer mu je glavno jelo bilo „prenakićeno“, a predjelo nepoznanica. Sanja je dala ocjenu 9 jer se Jolanka potrudila i hrana je bila ukusna, a Sarah joj je dala 7 jer joj se nije svidjelo voće uz ribu. Tako je Jolanka zaradila 31 bod, što nije bilo dovoljno da prijeđe u vodstvo pa je pobjedu odnio glavni zabavljač tjedna – legendarni djed Stipo!

„Hvala vam lijepo što ste mi dali tako lijepe ocjene i pozivam vas sve da još jednu večer budete moji gosti. Drago mi je na pobjedi, ali ovu pobjedu dijelim s mojim prijateljima koje nisam znao sve do prije par dana“, kazao je Stipo. Tako je završio jedan veseli tjedan u Baranji, prepun smijeha, ali i tradicije. Idući tjedan ujedno je i posljednji tjedan u ovoj sezoni showa ‘Večera za 5 na selu’ te se kuha u Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Zato ne propustite pogledati nove epizode od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat, a petkom od

20 sati na RTL-u!