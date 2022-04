Johnny Depp ispričao je kako se Amber Heard htjela sastati s njim u San Franciscu nekoliko mjeseci nakon što je protiv njega podnijela zabranu zabrane pristupa zbog nasilja u obitelji i podnijela zahtjev za razvod.

Depp, 58, završio je svoje svjedočenje u ponedjeljak govoreći u sudnici u Fairfaxu u Virginiji o tome kako je želio izlazak iz braka s Heard "mirnim” svršetkom za obje strane.

Glumac je bio svjedočio o svemu, rekapitulirajući burne trenutke iz njihove veze, koja je započela tijekom promocije njihovog filma The Rum Diary iz 2011. Vjenčali su se u veljači 2015., a Heard je podnijela zahtjev za razvod u svibnju 2016. Njezina zabrana prilaska protiv Deppa podnesena je manje od tjedan dana nakon podnošenja zahtjeva za razvod.

Jeziva prijetnja

Govoreći o audio isječku iz srpnja 2016. koji je prikazan na sudu, a u kojem je Depp prijetio da će se posjeći dok ga je Heard molila da prestane, Depp je rekao da se Heard htjela sastati s njim, unatoč zabrani koju je imala protiv njega.

"Otišli smo u hotelsku sobu kako bismo mogli završiti raspravu koju je ona htjela imati sa mnom" u San Franciscu, rekao je Depp. Bio je u to vrijeme u gradu na turneji sa svojim bendom.

"Bio sam prilično zbunjen zašto sam u tom trenutku pozvan k njoj jer su sve vijesti bile samo o činjenici da sam joj navodno učinio sve te užasne stvari", nastavio je Depp. "Tako da su me nagovorili da odem tamo i sreo sam se s njom u nadi da će povući svoje laži kojima je svijet sada nahranjen. Ni na koji način nije bila spremna na to, a ja nisam mogao razumjeti zašto sam tamo - sve je bilo oduzeto od mene, moja djeca nisu mogla pobjeći od činjenice da je sve ovo propalo."

'Namamila me na sastanak'

Depp je rekao da je osjećao da ga je Heard namamila na taj sastanak "pod lažnim izgovorom”.

"Ne znam što je tražila, pa sam imao nož u džepu i samo sam izvadio nož i rekao: 'Evo - reži me, to je ono što želiš učiniti. Na kraju si uzela sve. Ti želiš moju krv? Uzmi je. Uzmi moju krv." A ona onda je rekla: 'Ne, ne’. Tad sam ja rekao: 'Gledaj, ako to nećeš uzeti iako želiš, znam da želiš - to je sve što mi je preostalo - uzmi.' Da ona to nije htjela učiniti, ja bih to učinio jer sam bio psihološki, emocionalno slomljen. Bio sam pri kraju”, ispričao je glumac.

Podsjetimo, Depp tuži Heard (36) za klevetu zbog članka iz 2018. koji je napisala za Washington Post o preživljavanju obiteljskog nasilja, iako Deppa nikada nije spomenula po imenu u članku. Depp je prvotno podnio tužbu od 50 milijuna dolara u ožujku 2019.

Optužbe o nasilju Deppov odvjetnik nazvao fiktivnim

Tijekom uvodnih riječi ranije ovog mjeseca, Heardov odvjetnik Ben Rottenborn rekao je da će dokazi pokazati da je pretrpjela obiteljsko zlostavljanje od strane Deppa koje je "uzelo mnoge oblike", uključujući fizičke, emocionalne, verbalne i psihološke, kao i "seksualno nasilje od strane Deppa". Deppov glasnogovornik negirao je te optužbe, nazivajući ih "fiktivnim".

Depp - koji je više puta pod prisegom rekao da nikada nije udario Heard ili bilo koju drugu ženu - također je upitan o incidentu u prosincu 2015. u kojem je navodno udario Heard glavom, koja je tada zadobila modrice na licu. On se "žestoko" nije složio s izjavom da ju je namjerno udario glavom, tvrdeći da se radilo o nesreći dok ju je pokušao obuzdati.

"Pokušavao sam obuzdati gospođu Heard. Ali 'udarac glavom' - to je prilično ekstremna definicija toga", rekao je.

Osim toga, tekstualne poruke su pokazale da se glumac šali o ubojstvu bivše supruge i seksu s njezinim izgorjelim truplom.

Bračna savjetnica: Napuštanje je bila njezina najgora noćna mora

Jedan od Deppovih svjedoka, njihova bivša bračna savjetnica dr. Laurel Anderson, posvjedočila je ranije ovog mjeseca da se par "upuštao u ono što je ona vidjela kao međusobno zlostavljanje". Anderson je tvrdio da bi Heard ponekad pokretala svađe kako bi Deppa "zadržala uz sebe" jer je "napuštanje bila njezina najgora noćna mora". Terapeutkinja je rekla da je također primijetila "više" malih modrica na lice Amber Heard.

Još u studenom 2020., Depp je izgubio tužbu za klevetu protiv britanskog tabloida The Sun jer ga je nazvao "prebijačem žena". Sud je potvrdio tvrdnje medija kao "suštinski istinite”, a Heard je posvjedočila da potkrijepi te tvrdnje.

U ožujku 2021. njegov pokušaj da poništi odluku je poništen. Heard se još nije izjasnio u ovom suđenju.