Čini se da je Amber Heard uhvaćena u laži nakon što je njezina odvjetnica Elaine Bredehoft tvrdila da je glumica koristila proizvod za šminkanje Milani Cosmeticsa kako bi prikrila modrice koje joj je navodno zadao Johnny Depp.

Jedini problem s tvrdnjom je što je Milanijev All In One Correcting Kit lansiran tek 2017. godine, kako je objasnio sam brend. Milani Cosmetics je u petak objavio TikTok video u kojem objašnjava da komplet šminke koji je pokazala odvjetnica glumice nije ni postojao prije 2017., naglašavajući da bi se navodna zlostavljanja dogodila bilo kada od 2012. do 2016. godine.

Iako odvjetnica na sudu nije posebno imenovao Milani Cosmetics, ona je podigla komplet šminke i rekla da Heard nosi taj proizvod svaki dan kako bi sakrila svoje modrice. Moguće je da je Bredehoft samo koristila proizvod kao primjer vrste šminke koju je koristila Heard, ali također je moguće da je glumica govorila neistinu o zlostavljanju.

Depp pokušava dokazati da je Heard izmislila zlostavljanje

Suđenje se nastavlja danas u Virginiji, a Depp pokušava dokazati da je esej Washington Posta iz 2018. koji je napisala Heard - u kojem ga je optužila za obiteljsko zlostavljanje - kleveta.

Depp je od početka poricao te optužbe i traži odštetu od najmanje 50 milijuna dolara plus kaznu od najmanje 350.000 dolara, zajedno sa sudskim troškovima i odvjetničkim honorarima.

Na audiosnimci, koju je porota u srijedu na suđenju Johnnyju Deppu protiv Amber Heard morala preslušati, čuje se glas glumice koja priznaje da je udarila glumca i objašnjava da nije sigurna u sve detalje jer je bila "pod lijekovima". Prema Newsweeku, Heard je to priznala tijekom jedne svađe dok su još bili u braku. To je bio prvi dokaz koji je pušten okupljenima na sudu, piše 9gag.

Ganjala ga po kući, jer je bila uznemirena

Heard je optužena da je klevetala Deppa u članku Washington Posta iz 2018. godine koji je sugerirao da je bila žrtva obiteljskog zlostavljanja, a da nije eksplicitno navela ime svog bivšeg supruga.

Na snimci se može čuti kako Depp pita svoju bivšu suprugu "je li zaboravila" na lupanje po vratima kupaonice u koju se on sakrio, prije nego što ga je udarila u glavu. Heard je odgovorila: "Bila sam uznemirena, mnogo toga se događalo i bila sam na Ambienu. Zašto si opsjednut činjenicom da se ja ne mogu sjetiti događaja na način na koji se ti sjećaš? Rekla sam da mi je žao, ne poričem to".

Udarala ga je šakama i opasnim predmetima

Glumica tvrdi da se Depp pri svakoj svađi povlačio u kupaonicu kako bi izbjegao sukob. Depp tvrdi da ga je Amber znala vrijeđati i udarati rukama, ali i drugim opasnim predmetima.

"Nisam te udarila. Žao mi je što te nisam ošamarila. Pljusnula sam te, nisam te udarila šakom", rekla je Heard Deppu u audiosnimci.

"Nemoj mi govoriti kakav je osjećaj kada te neko lupi", rekao je Depp na to.

"Bio si u mnogim svađama, tu si već duže vrijeme. Nitko te nije lupio. Dobio si udarac. Žao mi je što sam te udarila tako. Nisam sigurna kakvi su mi bili pokreti ruke, ali nisam te povrijedila, ti si dobro. Ti si je***a beba. Odrasti, Johnny", rekla je Heard u snimci.