Američki glumac John Stamos (60), koji je utjelovio ujaka Jessea u obožavanoj seriji "Puna kuća", u intervjuu za Page Six progovorio je o svojoj borbi s alkoholizmom te javno zahvalio svom terapeutu, koji mu je, kako kaže, spasio život.

"Vjerojatno ne bih bio danas ovdje da nije bilo njega", rekao je glumac na premijeri druge sezone serije "UnPrisoned".

Foto: Profimedia John Stamos dok je bio u Punoj kući

Stamos je otkrio da kod istog terapeuta odlazi već 20 godina, a nadodao je kako mu je upravo on pomogao da svoj život dovede u red i da se napokon otrijezni.

O svojoj najtežoj životnoj borbi glumac je progovorio i ranije u svojim memoarima naziva "If You Would Have Told Me", koje je objavio prošle godine. Tamo je otkrio kako je započela njegova ovisnost, ali i liječenje.

"Kad sam prvi put otišao terapeutu, rekao mi je: 'Znaš, da nisi tako jebeno glup, shvatio bi koliko ti je dobro u životu'", kaže Stamos.

U memoarima je otkriveno i da je glumac bio seksualno zlostavljan kao dijete. U tom dijelu opisuje kako ga je dadilja zlostavljala dok je imao 10 i 11 godina, a tada o tome nikome nije ništa rekao.

Foto: Profimedia Glumačka postava serije "Puna kuća"

"Bilo je kao - ako se pravim mrtav, prestat će. Ali nije bilo potpuno agresivno. Ne znam, nije bilo dobro. Nisam se trebao nositi s tim osjećajima", rekao je u intervjuu za magazin People, pa dodao kako se odvažio na pisanje memoara kako bi napokon mogao progovoriti o neprocesuiranim traumama.

"Mislim, znao sam, uvijek je bilo u podsvijesti i toliko se zalažem za one koji su preživjeli zlostavljanje. Uvijek sam se pomalo sjećao toga. Uvijek je to bilo tu, ali sam to potisnuo, kao i većina ljudi", rekao je.

