JOAN x GLAS MODE: Međunarodni modni, medijski i business događaj u Crnoj Gori

U luksuznom ambijentu Monte Palm Beach Luxury Resorta u Tivtu održat će se trodnevni program pod nazivom JOAN x GLAS MODE, u organizaciji Mirjane Sijerković i Josipa Grabovca. Očekuje se dolazak uzvanika iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, kao i drugih međunarodnih destinacija, dok organizatori ističu kako je riječ tek o dijelu potvrđenih dolazaka. Poseban značaj događaja daje činjenica da povezuje medije i goste iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije, čime događaj poprima snažan regionalni i europski karakter.

PROGRAM DOGAĐAJA, Petak, 8. svibnja 2026.

Predviđen je dolazak gostiju tijekom dana te njihov smještaj u luksuznom resortu Monte Palm Beach Luxury Resort. Uzvanici će imati priliku uživati u hotelskom sadržaju, vrhunskoj gastronomiji, mediteranskom ambijentu i morskoj atmosferi Tivta prije glavne večeri događaja.

Subota, 9. svibnja 2026. – Glavna gala večer

Središnji dio događaja bit će ekskluzivna večer uz gala večeru, međunarodni networking uzvanika, medijska snimanja, fotografiranje i posebno osmišljen program. Glavni koncept večeri bit će predstavljanje nove kolekcije modnog brenda JOAN, iza kojeg stoji dizajnerica Mirjana Sijerković, dok je kreativni dio kampanje realiziran u Milanu pod umjetničkim vodstvom Josipa Grabovca. Uz modni segment, večer donosi i svečano predstavljanje nove naslovnice magazina

GLAS MODE, međunarodnog fashion i lifestyle izdanja koje se prodaje u 18 država svijeta, čime će crnogorska publika imati priliku među prvima vidjeti novo izdanje ovog renomiranog magazina i početak distribucije u Crnoj Gori.

Nedjelja, 10. svibnja 2026.

Za glavne partnere, posebne goste i uzvanike koji dolaze iz udaljenih destinacija planiran je organizirani izlet i druženje na odabranim lokacijama Tivta i okolice, uz dodatno povezivanje, opuštenu atmosferu i upoznavanje ljepota crnogorskog primorja. Organizatori ističu kako cilj ovog događaja nije samo glamur, već povezivanje ljudi iz različitih industrija te dodatno pozicioniranje Crne Gore, BiH, Hrvatske i Srbije kao destinacije sposobne za događaje visoke međunarodne razine. JOAN x GLAS MODE bit će susret ideja, estetike, poslovnih prilika i novih međunarodnih suradnji.

ORGANIZATORI

Mirjana Sijerković – osnivačica brenda JOAN Josip Grabovac – glavni urednik i CEO magazina GLAS MODE, Osnivač Milan Fashion Department Platforme