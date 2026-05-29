Bila je miljenica publike i zvijezda hitova, a onda se nestala: Sada se vratila u velikom stilu
Nakon više od desetljeća života daleko od svjetla reflektora, Joan Cusack ponovno je očarala javnost svojim glamuroznim pojavljivanjem na premijeri
Nakon što je "zaradila" dvije nominacije za Oscar te se proslavila glumeći uz Juliju Roberts i Richarda Gerea u filmu "Odbjegla nevjesta", nekoć svjetski poznata glumica Joan Cusack posljednjih godina svjesno bira povučeniji život izvan blještavila Hollywooda pa sa suprugom i obitelji uživa u mirnijem dijelu Chicaga, gdje vodi trgovinu za uređenje doma i luksuzne poklone, Judy Maxwell Home.
Međutim, nakon gotovo 11 godina života daleko od svijeta showbusinessa, Cusack se pojavila na londonskoj premijeri animiranog filma "Toy Story 5".
Premijera je održana u prestižnom kinu Odeon Luxe Leicester Square, a glumica se s oduševljenjem družila s kolegama iz franšize, uključujući Toma Hanksa, Tima Allena, Gretu Lee i Tonyja Halea.
Ovo pojavljivanje nije slučajno jer u tom filmu posuđuje glas omiljenoj kaubojki Jessie, liku koji je već desetljećima simbol Pixarove magije i dječje nostalgije.
Za ovu posebnu priliku je odabrala sofisticiranu i bezvremensku kombinaciju: klasičnu bijelu košulju uparenu s dugom crnom suknjom visokog struka koja prati liniju tijela i završava šlepom.