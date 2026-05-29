JOAN CUSACK

Bila je miljenica publike i zvijezda hitova, a onda se nestala: Sada se vratila u velikom stilu

Bila je miljenica publike i zvijezda hitova, a onda se nestala: Sada se vratila u velikom stilu
Foto: Supplied by LMK/Landmark/Profimedia

Nakon više od desetljeća života daleko od svjetla reflektora, Joan Cusack ponovno je očarala javnost svojim glamuroznim pojavljivanjem na premijeri

29.5.2026.
11:58
Hot.hr
Nakon što je "zaradila" dvije nominacije za Oscar te se proslavila glumeći uz Juliju Roberts i Richarda Gerea u filmu "Odbjegla nevjesta", nekoć svjetski poznata glumica Joan Cusack posljednjih godina svjesno bira povučeniji život izvan blještavila Hollywooda pa sa suprugom i obitelji uživa u mirnijem dijelu Chicaga, gdje vodi trgovinu za uređenje doma i luksuzne poklone, Judy Maxwell Home.

Foto: James Warren/Bang Showbiz/Avalon/Profimedia

Međutim, nakon gotovo 11 godina života daleko od svijeta showbusinessa, Cusack se pojavila na londonskoj premijeri animiranog filma "Toy Story 5". 

Foto: James Warren/Bang Showbiz/Avalon/Profimedia

Premijera je održana u prestižnom kinu Odeon Luxe Leicester Square, a glumica se s oduševljenjem družila s kolegama iz franšize, uključujući Toma Hanksa, Tima Allena, Gretu Lee i Tonyja Halea.

Ovo pojavljivanje nije slučajno jer u tom filmu posuđuje glas omiljenoj kaubojki Jessie, liku koji je već desetljećima simbol Pixarove magije i dječje nostalgije.

Za ovu posebnu priliku je odabrala sofisticiranu i bezvremensku kombinaciju: klasičnu bijelu košulju uparenu s dugom crnom suknjom visokog struka koja prati liniju tijela i završava šlepom. 

