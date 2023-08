Joan Collins (90) se udavala čak pet puta, dok je prvi brak obilježen velikom patnjom. Unatoč životnim nedaćama, uspjela je izgraditi uspješnu karijeru.

Glumica je svoju karijeru počela sa 17 godina, odmah nakon Kraljevske akademije dramskih umjetnosti. Dobivala je mnogobrojne ponude za filmske uloge, dok je njen otac bio protiv tog posla jer je radio u kazalištu i znao je sve o mračnoj strani tog posla te nije htio da njegova kći bude dio te priče.

Prvi ju je silovao

Preko jednog angažmana je na snimanju upoznala svog prvog supruga Maxwella Reeda, ne sluteći kakav pakao ju čeka s njim. Kako je kasnije otkrila, na udaju se odlučila zbog sramote jer ju je Reed drogirao i silovao pa se zbog sramote odlučila vjenčati.

"On je imao 31 godinu, a ja sam bila sedamnaestogodišnja djevica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla k sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao spolni odnos sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam ‘iskorištena’. Sada to zovemo silovanje na sastanku", rekla je za strane medije.

Zatim je dodala: "Da nisam bila tako nevina po pitanju spolnih odnosa i toga kakve bi stvari trebale biti, ne bih to napravila, ali imala sam jak osjećaj krivnje pa sam to ipak napravila. Medeni mjesec je bio čisti fijasko. Izvana smo izgledali sretno, a zapravo sam bila jadna."

Njenim mukama s Reedom nije bilo kraja. Dok su bili u braku, suprug ju je pokušao prodati starijim muškarcima za 11.000 eura. Nakon četiri godine braka odlučila je staviti točku na taj odnos, dok joj je on tražio 1099 eura mjesečno jer je on bio taj koji ju je proslavio. Joan Collins je otkrila da ju je taj brak koštao oko 2,3 milijuna eura.

Drugi suprug je bio pedofil

Poslije razvoda, počela je redovno izlaziti s prijateljicom Marilyn Monroe, a 1963. godine se ponovno udala, ovog puta za Anthonyja Newleyja. S njim je dobila dvoje djece, kćerku Taru i sina Alexandera, a u braku su bili šest godina.

Njihov sin Alexander je 2017. godine objavio memoare "Unaccompanied Minor" i u njima napisao kako je njegov otac bio pedofil, što je sve šokiralo.

"Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzarije. Bio je pedofil, privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi, nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost", napisao je Alexander, tvrdeći da ga je otac stalno izlagao seksu.

Ipak, njegova majka i sestra demantirale su ove navode. S druge strane, Alexander je za majku napisao da je hladna, sebična i narcisoidna osoba.

Ostali bračni brodolomi

Tri godine nakon razvoda od Newleyja, Joan se udala za Ronalda S. Kassa i s njim je dobila kćerku Katy. Njihova bračna idila prekinuta je nakon što im je kći teško stradala u jednoj prometnoj nesreći. Kada se Katy oporavila, Joan je zatražila razvod jer je saznala da joj je obitelj bankrotirala.

Četvrti put glumica se udala za skandinavskog pjevača Petera Holma, ali je i taj brak okončan, navodno zbog njegove ljubomore.

Joan je 2000. godine upoznala 32 godine mlađeg Percyja Gibsona koji je postao njezin peti suprug i čini se da je kraj njega konačno pronašla sreću.

