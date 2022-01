Joan Collins (88) od seksi holivudske starlete postala je britanska ikona, ostavivši iza sebe četiri muža i niz poznatih ljubavnika.

Joan Collins na iskren i duhovit način sve o svom ljubavnom životu otkrila je u BBC-jevom dokumentaracu. U dugometražnom filmu, "Ovo je Joan Collins", 88-godišnja otkrila je gledateljima što se događalo u njezinih pet brakova, uključujući preljubnika Anthonyja Newleya, Rona Kassa zbog kojeg je umalo bankrotirala te Petera Holma koji je bio "sociopat", piše The Sun.

U šokantnom dokumentarcu Collins razotkriva filmsku zvijezdu Maxwella Reeda, za kojega se udala nakon što ju je silovao na prvom spoju, a pokušao ju je i uvaliti "starim bogatašima" za oko 9000 kuna po noći.

Također otkriva da ju je zloglasni voditelj studija, Daryl Zanuck, pribio uza zid u pokušaju seksualnog napada. "Preživjela sam kao mlada glumica iako su praktički svi muškarci bili grabežljivci. Nekoć su govorili da su ženske zvijezde gotove s 27 godina, ali evo me nakon sedam desetljeća u poslu", rekla je Collins i ispričala svoje bizarne ljubavne priče.

Rođena u Maida Valeu u Londonu, Joan otkriva kako je odrastala sa svojim zgodnim, dominantnim ocem i brižnom majkom koja joj je uvijek bila podrška.

"Zaklela sam se da neću ovisiti o muškarcu. Morala sam imati svoj identitet", rekla je Collins koja je sa samo 17 godina počela dobivati ​​filmske uloge i tako napustila Kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti. Nakon što se uspjela probiti u svijet filma, počela je zarađivati 2700 kuna tjedno, što je ekvivalent za oko 9000 kuna danas. Njezin otac bio je uspješan kazališni agent koji nije bio presretan što će njegova kćer biti glumica.

Silovana je na prvom spoju

Glumičin otac nije želio da ona bude u showbizu jer je znao sve opasnosti tog posla. Nakon što je Collins osvojila medije svojom prvom većom ulogom, upoznala je Maxwella Reeda. Reed je tada bio velika zvijezda na koju su padale sve djevojke pa tako i ona. 14 godina stariji glumac pozvao ju je na spoj, a ona je jedva dočekala očijukati s Reedom. "Imao je američki naglasak što je bilo prilično čudno za čovjeka iz južnog Londona. On je imao 31 godinu, a ja 17 godina i bila sam djevica, znala sam da će to izazvati probleme kod kuće", ispričala je glumica koju je Reed odveo u svoj stan, dao joj alkohol pomiješan s drogom (rohypnol) te porno časopise.

"Sljedeće što sam znala da sam ležala na sofi, a on me silovao. Tih bi dana moja majka stalno govorila da sam iskorištena. Sada to zovemo silovanje", rekla je Collins koja je Reeda nastavila viđati te je kasnije prihvatila i njegovu ponudu za brak. Da nisam bila tako nevina po pitanju seksa, ne bih to učinila, ali imala sam snažan osjećaj krivnje, pa sam to učinila. Medeni mjesec je bio fijasko. Izvana smo izgledali sretno, ali ispod površine smo bili jadni", rekla je Joan koja je tada bila zvijezda u usponu.

Međutim, kap koja je prelila čašu, bila je kada ju je Reed pokušao "prodati" bogatom arapskom šeiku u jednom londonskom kasinu.

Joan je ispričala da se Reed družio s bogatim starcima kojima ju je htio prodati na jednu noć, s tim da bi on sve to "(nad)gledao". Naravno, glumica nije pristala na to i otišla je kući plačući. Ulogom u "Zemlji faraona" Howarda Hawksa, Joan je pobjegla u Rim gdje je bila u vezi s kolegom, Sidneyjem Chaplinom, sinom Charlieja Chaplina. Prije nego što je potpisala ugovor sa studijom Rank, s tjednom plaćom od 8500 kuna (22.300 kuna danas), podnijela je zahtjev za razvod od Reeda, on je tražio da mu glumica isplaćuje mjesečno jednu svoju plaću, tvrdeći da ju je on "otkrio" te da zbog toga "zaslužuje" uzdržavanje.

Joan je ispričala da ju je razvod koštao više od 6500 kuna, što je danas ekvivalentno 17 milijuna kuna. Budući da su je Rank studiji pripremali za slavu, Joan se bacila u holivudski život i prisjeća se zabave u kući Gene Kellyja na kojoj joj je Marilyn Monroe rekla da pazi na "vukove", grabežljive redateljske velikane, a posebno na legendarnog producenta Daryla Zanucka. Nije prošlo dugo prije nego što je Joan shvatila što joj je Marilyn govorila. "Zanuck me uhvatio i bacio uza zid. Prikovao me i rekao mi da meni treba pravi muškarac. Srećom, jedan šminker je prošao hodnikom i uspjela sam pobjeći", rekla je Colins.

Umalo bankrot

Glumica je u dokumentarcu prozvala i legendarnu velšku zvijezdu Richarda Burtona koji joj je znao govoriti razne seksualne gadosti "koje bi joj radio". Tada razvedena Joan se 1972. udala za trećeg supruga Rona Kassa, tadašnjeg šefa izdavačke kuće Apple Beatles, s kojim je dobila kćer Katy. Nakon što je Collins dobila ulogu voditeljice studija, Kass je obitelj preselio natrag u Los Angeles, a onda je posao potpuno propao. Obitelj je bila toliko uništena da je Joan jednom stajala u redu za nezaposlene, no ni to nije slavno završilo. Collins je morala pobjeći jer ju je jedna radnica na burzi prepoznala i tražila autogram.

Zvijezdi se sreća promijenila kada je glumila u ekranizaciji bestselera sestre Jackie Collins, koji je postigao veliki uspjeh. No, njezin se svijet potresao kada je Katy, tada devetogodišnjakinju, udario automobil te je 1980. doživjela katastrofalnu ozljedu mozga. "Rečeno mi je da će umrijeti, bila je dugo u komi. Na kraju je počela ispuštati male zvukove i tada je napravila svoje prve korake. Katyna nesreća bila je najgora stvar koja mi se ikada dogodila, rekla je Collins. Dok se Katy oporavila, Joan je pronašla vreću neplaćenih računa na Kassinom stolu i otkrila da je podigao ogroman kredit za kuću u LA-u.

Nova bračna pogreška

Zbog velikih dugova Collins je umalo bankrotirala, no spasila ju je uloga Alexis Carrington u Dinastiji, koju je prihvatila samo zato što je mislila da će sunce u LA-u pomoći njezinoj kćeri da što prije ozdravi. Collins je također otkrila i neke trzavice na setu Dinastije, posebice s glumcima Blakeom Carringtonom i Johnom Forsythom. Joan je bila bijesna kada je otkrila da Forsythu plaćaju puno više za snimanje serije pa je uspjela dobiti povišicu od 230 tisuća kuna, čime je njezina plaća porasla na više od 13 milijuna kuna. Razvedena od Kassa 1983., Joan je bila velika zvijezda, a skandinavski pjevač Peter Holm, bio je njezina sljedeća "velika pogreška".

Par se upoznao na zabavi i on joj se udvarao pjevajući, ali, nakon što su se vjenčali 1985., on ju je sve više kontrolirao, otpuštao je njezine agente i tražio je 20 posto njezinih prihoda kao "menadžer". "Nitko od mojih prijatelja ga nije volio, ali ja ih nisam slušala. Dopustila sam Šveđaninu da mi preuzme život. Njegov je bijes bio otrovan i kad god smo se svađali, sarkastično bi se podsmjehnuo. Mora se činiti prilično patetično da si uspješna žena u najboljim godinama dopušta da je tako maltretiraju. Problem je u tome što sam bila previše tvrdoglava da bih priznala da sam napravila strašnu pogrešku", priznala je Collins u dokumentarcu. Par se razišao nakon dvije godine.

Sretno udata!

Nakon životnih drama, Joanie je sada zadovoljna petim suprugom Percyjem Gibsonom, koji je 32 godine mlađi od nje, upoznala ga je 2000. "Činjenica da sam starija nije nam bila važna. Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično i Percy i ja smo se ludo zaljubili. Napokon sam pronašla svoju srodnu dušu", rekla je Joan koja je i dan danas oličenje glamura i stila. "Znam da sam imala sretan život, ali sam također imala svoj dio katastrofe i nesreće. Bilo je jadnih, užasnih razvoda, strašnih situacija, kada je moja kćer zamalo umrla, bankrota...", rekla je Collins u BBC-jevom dokumentarcu posvećenom njezinom životu i djelu.