Uoči krunidbe kralja Charlesa ove subote nekoliko poznatih zvijezda razgovaralo je s britanskim Vogueom i otkrilo malo poznate činjenice o 74-godišnjem monarhu.

Simpatični detalji o budućem kralju

Opisujući kralja Charlesa kao "pristupačnog" i "šarmantnog", Naomi Campbell rekla je da također ima "poštovanje prema činjenici da je posjetio Afriku i da ga zanima što se događa na kontinentu".

"Odajem priznanje ljudima kada ustanu i poduzmu nešto - odu na mjesta i vide vlastitim očima. To je ono što je on učinio", nastavila je. "Želim mu sjajnu vladavinu i sav uspjeh."

Glumica Joan Collins je otkrila da on ima "divan glas i odličan smisao za humor".

"Prvi put sam ga srela na humanitarnom balu koji je Armand Hammer organizirao u Palm Beachu u Miamiju 1980-ih, kada je bio princ od Walesa i prvi put oženjen za princezu Dianu", prisjetila se.

"Plesali smo zajedno, što je bilo jako lijepo. On je prilično dobar plesač! I napisao je vrlo laskave riječi o tome u svojoj knjizi. Drugi put, 2000-ih, sjedili smo zajedno na koncertu Safeway Picnic u organizaciji The Prince's Trust, gdje su nastupale Diana Ross i Shirley Bassey, čiji je on veliki obožavatelj, nastavila je glumica.

"Voli modernu glazbu i zezao se. Rekao je da se nada da će Ross otpjevati njegovu omiljenu pjesmu, Baby Baby", dodala je.

Divan glas i odličan smisao za humor

Lady Anne Glenconner sjećala se kako je s Charlesom izrađivala keramiku kad je bio dječak i boravio u Holkhamu, njezinoj obiteljskoj kući, jer su njezini roditelji bili prijatelji s njegovim djedom i bakom: pokojnim kraljem Georgeom VI. i kraljicom majkom.

“Moja majka ga je naučila voziti, a moj otac kako loviti jegulje”, rekla je. "Kad su ih moji roditelji išli učiti kuhati, uvijek se sjetim da je Charles rekao da mu je bilo užasno kada je jegulja počela iskakati iz tave. Ali, budući da je tako pristojan, mislio je da mora malo pojesti jer je moj otac bio tako ljubazan prema njemu", dodaje.

Prema Richardu E. Grantu, kralj Charles ima "enciklopedijsko znanje o biljkama i strast za očuvanjem prastarih tradicija, kao što su prepreke od vrba i održavanje živica, u tandemu s njegovom odlučnošću da se uzgaja organski, čemu je težio desetljećima prije toga postao moderan."

"Isto tako, njegov glazbeni ukus je širok i eklektičan, u rasponu od klasike do Barbre Streisand", dodao je Grant u svojim komentarima za britanski Vogue.

Voli slušati Barbru Streisand

O kralju su se oglasila i Stella McCartney, koja je pohvalila njegovu "nježnu stranu koja je vrlo dragocjena i rijetka za muškarca na njegovoj poziciji. Toliko sam se divila kraljici i ne mislim da će je kralj Charles razočarati”, rekla je Kate Moss. "Volim njegove vrijednosti održivosti, okoliša. Ovo je nova era u Britaniji: ona kojoj se treba veseliti i koja donosi nadu."

Iako je kralj Charles postao novi monarh Ujedinjenog Kraljevstva odmah nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete, 8. rujna 2022., službeno će biti okrunjen u subotu.

"Charles je postao kralj Charles onog trenutka kada mu je majka umrla, ali krunidba je povezana s poslom i time što je vladar u očima svih ljudi", rekao je kraljevski povjesničar Robert Lacey ranije za PEOPLE.

Njegova supruga Camilla također će biti okrunjena kao kraljica supruga tijekom nadolazeće ceremonije.