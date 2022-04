NEEE! / Nakon Willisa, od glume se oprašta i legendarni Jim Carrey? Vijest eksplodirala kao bomba: 'Učinio sam dovoljno...'

Jim Carrey (60) je očito spreman povući se iz svoje legendarne glumačke karijere, i to nakon 40 godina u poslu. 60-godišnji glumac promovirao je svoj sljedeći (i posljednji?) film, "Sonic the Hedgehog 2" s Access Hollywoodom kada mu je novinar Kit Hoover spomenuo da Dolly Parton želi da on glumi njezinog glazbenog partnera, Portera Wagonera. Nakon što mu je novinar otkrio tu "glasinu", Carrey je bio pozitivno šokiran, no ipak je priznao da će napraviti pauzu i maknuti se s filmskog seta. No, uz to je Carrey naveo samo jedan uvjet zbog kojeg bi navodno ostao u filmskim vodama.